DeFacto, ‘Kadın Spor Şıklık’ ürünlerini modaseverlerle buluşturdu

DeFacto’nun, sezonunun son trendlerini geniş ürün yelpazesiyle moda tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Günlük koşturma içerisinde rahat ve kolay hareket edebilme imkanı sağlayan spor giyim sonbaharın vazgeçmeleri arasında. Moda markası ise spor tarzına şıklık katmak isteyenler için ideal parçalar sunuyor.

Moda dünyasının güçlü markalarından DeFacto, birbirinden farklı günlük spor ürünleriyle sezona giriş yapıyor. Sweatshirt ve eşofman seçenekleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip ürünler rahat ve şık olmanın keyfini yaşatıyor. Sezon modasını tarzına güvenenlerle buluşturan ürünler doğal tonlardan, cıvıl cıvıl renklere kadar geniş bir renk skalası sunuyor. Küçük tasarım detayları ve kumaşlarıyla fark oluşturan ürünler, bu kışı rahat ve şık geçirmek isteyenler için seçenek oluyor.

Kadın Spor Şıklık ürünlerine markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.