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DeFacto, bayram için ‘Özel Bayram Koleksiyonu’ hazırladı

DeFacto, şık bir bayram geçirmek isteyenler için hazırladığı koleksiyonu ile sofistik, modern bir görünüm sağlayacak.

Kültür Sanat 15.07.2021, 10:33
DeFacto, bayram için ‘Özel Bayram Koleksiyonu’ hazırladı
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DeFacto, şık bir bayram geçirmek isteyenler için hazırladığı koleksiyonu ile sofistik, modern bir görünüm sağlayacak.

Bayram günlerinde şık giyinmek çocukluk döneminden gelen bir gelenek. “Yenilen, Eğlen, Devam Et!” stratejisi kapsamında DeFacto, bayram alışkanlıklarını da gözden geçirerek sofistik ve modern bir görünüm sağlayacak bir koleksiyon hazırladı. Bayrama özel hazırlanan koleksiyonda leopar desenli ürünler ve koyu renkler dikkat çekiyor. Gömlekten, elbiseye, pantolondan tişörte birçok alternatifin bulunduğu koleksiyon, bayram kombinlerine yardımcı olacak.

DeFacto’nun bayram koleksiyonuna e-ticaret sitesinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.
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