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Deezer, sadece HiFi aboneleri için özenle seçilmiş parçalar oluşturdu

Deezer, sadece HiFi aboneleri için özenle seçilmiş şarkı listeleri ve albümler oluşturduğunu açıkladı. Dinleyiciler, FLAC kalitesindeki müziğin zengin ve karmaşık sesini özenle seçilmiş parçalarla yeniden duyacak.

Kültür Sanat 11.03.2021, 12:19
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Deezer, sadece HiFi aboneleri için özenle seçilmiş parçalar oluşturdu

Deezer, sadece HiFi aboneleri için özenle seçilmiş şarkı listeleri ve albümler oluşturduğunu açıkladı. Dinleyiciler, FLAC kalitesindeki müziğin zengin ve karmaşık sesini özenle seçilmiş parçalarla yeniden duyacak.

Dijital müzik platformu Deezer, sadece HiFi aboneleri için özenle seçilmiş şarkı listeleri ve albümler oluşturduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, müzik platformunun hassas kulaklara sahip HiFi aboneleri artık özel şarkı listeleri ve öneriler içeren yeni bir kanala erişebilecek. HiFi Rooms’da, Deezer editörünün seçtiği ve HiFi ses kalitesi keyfini katlayacak Prince’in ‘I Wanna Be Your Lover’ gibi 70’lerin klasikleri ya da Ariana Grande’nin ‘God is a woman’ gibi listelerde zirveye çıkan popüler hitleri bulunuyor. Sadece HiFi abonelerinin ana sayfasında görüntülenecek özel bir kanal olan HiFi Room’a girenler, HiFi içeriklerden oluşan 3 farklı bölüme ulaşıyor;

HiFi çalma listeleri’nde ‘Rock Deneyimi’nden ‘Klasik Deneyimi’ne farklı müzik türleriyle oluşturulmuş 15 tane ‘HiFİ Deneyimi’ listesi bulunuyor. Ayrıca daha uzaklara ulaşmak isteyenler için K-Pop ve Latin Deneyimi listeleri de bulunuyor. Deezer Room’da tüm deneyim listeleri haftalık olarak güncelleniyor.

Mükemmel Albüm Koleksiyonu, belirli bir sanatçının tüm albümünü dinlemek isteyenler için her yıl ve 10 yılın en iyi albümlerini listeliyor.

Yeniden yayınlananlar’da ise dinleyiciler kendilerini kayıt stüdyosunda hissettirecek önemli cover’lara ulaşabilecek.

3 aylık ücretsiz deneme sürümü

Verilen bilgiye göre, dijital müzik platformunun HiFi aboneliği ile ilk kez tanışacak dinleyiciler, 3 aylık ücretsiz deneme sürümü ile bu deneyimi yaşayabilecek. HiFi aboneleri 52 milyon FLAC melodisine ulaşmanın yanı sıra prestijli Sony 360 Reality Audio deneyimine de kavuşuyor. Müzikseverler, HiFi giriş bilgilerini kullanarak ‘360 by Deezer’ uygulamasını indirebilir ve yüksek kaliteli 360 derecelik surround sesi dinleyebilir.
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