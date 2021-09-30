"Dedebaba Türbesi" ziyaretçi akınına uğruyor

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki “Dedebaba Türbesi” yaz-kış ziyaretçi akınına uğruyor.

İlçeye bağlı Dedebaba Mahallesi’nde bulunan Dedebaba Türbesi, Eshab-ı Kehf Külliyesiyle birlikte Selçuklu mimarisinden günümüze miras kalan ve önemli tarihi eserlerinden. Türbeye gelen birçok hastanın burada şifa bulduğu, iyileşerek ayrıldığı söylenmekte ve buna inanılmakta.

Dedebaba Türbesi kare planlı olarak taştan yapılmış, Afşin’deki Selçuklu mimarisinin günümüze kalan en önemli yapısı.

Araştırmacı yazar Mehmet Gören, Dedebaba Türbesi ile ilgili birkaç rivayet bulunduğunu belirterek, "Afşin merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan türbe Pirali Camii’nde (Ulu Camii) karşısındadır. Türbe kare şeklindedir. Girişi doğu cephesindedir. Birisi batı ikisi de güneyde olmak üzere üç pencere ile aydınlanan türbenin üzeri yarım kubbe ile kapatılmıştır. Türbe hasta olanların tarafından ziyaret edilmektedir. Bir veya iki gece kalınmaktadır. Ayrıca Dedebaba Türbesi inanç turizmi açısında önemli bir yer tutmaktadır" dedi.