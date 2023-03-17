Dede yadigarı İstiklal Madalyası’nı müzeye bağışladı

Bilecik’te yaşayan Halil İbrahim Zengin, dede yadigarı İstiklal Madalyası’nı Bilecik Müzesi’ne bağışladı.

Kurtuluş Savaşı’nda 61. Tümen Topçu Alay Taburu Milli Ordu’da görev yapan Ahmet Böcek’e üstün başarıları sonucunda verilen İstiklal Madalyası, torunu Halil İbrahim Zengin tarafından Bilecik Müzesi’ne bağışlandı. Bilecik merkeze bağlı Deresakarı köyünde ikamet eden Halil İbrahim Zengin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu İstiklal Madalyası ve vesikası, Hasanoğlu Ahmet Böcek öz dedemdir. Ölümünden sonra 45 senedir bende bulunan bu vesika ve madalyayı Bilecik Müzesi’ne hibe ediyorum. Dedem, 1929 Kurtuluş Savaşı’nda Balıkesir, Soma, Ayvalık gibi yerlerde Yunana karşı savaşmıştır. 7 sene savaştığını söylemişti bana ve aklımda kaldığı kadarıyla. Bu madalya ve vesika dedemizin bize bıraktığı en değerli manevi miras ve onurdur. Biz torunları olarak bunu Bilecik Müzesi’ne hibe ediyoruz" dedi.

"Bugün Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze çok kıymetli bir değer teslim edildi"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ise yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze çok kıymetli bir değer teslim edildi. 61. Tümen Topçu Alay Taburu’nda Milli Ordu’da vazifesi sürecinde merhum Ahmet Böcek’in üstün başarıları sonucunda takdir edilen İstiklal Madalyası, torunu Halil İbrahim Bey tarafından müzemize sergilenmek üzere vesikası ile birlikte teslim edildi. İnşallah özenle bu eserimizi koruyacak ve müzemizin en özel köşesinde sergileyeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin 100. yılına heyecan ve kararlılıkla ulaştığımız bu günlerde canları pahasına görülmemiş mücadeleler ile bu eşsiz vatanı bizlere emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.