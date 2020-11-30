'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti

Beyazperdenin efsane serilerinden olan Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren aktör David Prowse yaşamını yitirdi.

Prowse'un menajeri Thomas Bowington'un aktörün ölümüyle ilgili olarak, "Güç onunla olsun, her zaman. Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dedi.

Prowse, kariyeri boyunca Doctor Who (1963-1989) dizisi ve Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) filmi de dahil olmak üzere 50'den fazla filmde rol aldı.

1935 yılında Bristol'de doğan ve üç kez Britanya halter şampiyonu olan Prowse, 1967'de 'Casino Royale' filmiyle sinemaya adım attı. Stanley Kubrick'in kült filmi A Clockwork Orange'da rol alan oyuncu ayrıca Sperman rolü için Christopher Reeve'in antrenörlüğünü yaptı.

George Lucas'ın sinema tarihini akışını değiştiren filmi Star Wars için hem Darth Vader hem de Chewbacca rollü için seçmelere katıldı. İki rol için de uygundu. Dave Prowse "Kötü adamlar daha çok hatırlanır" diyerek sinemanın en tanınan 'kötü adamı' Darth Vader rolünü tercih etti.

Orjinal Star Wars serisinin ikinci filmi 'Empire Stirke Back'te unutulmaz "Ben senin babanım" sahnesinde Darth Vader kostümünün içinde Prowse vardı ama ses Amerikalı aktör James Earl Jones'undu.

Altıncı film Return of the Jedi'da görünen Vader'ın yüzü için de serinin yaratıcısı George Lucas Dave Prowse'u değil Sebastian Shaw'u seçti. Lucas ile Prowse sonraki yıllarda araları iyice açıldı. 2010'da Dave Prowse'un Star Wars'un tüm resmi etkinliklerinde yer alması yasaklandı.

Vücut geliştirme kariyerini ve sporu bırakarak aktörlük kariyerine ağırlık veren 1.83 metre uzunluğundaki Prowse’un bir süredir rahatsız olduğu açıklandı. Prowse, oyunculuktan önce Birleşik Krallık milli takımında yer alan bir atletti.

DARTH VADER’IN SADECE BEDENİ OLDU

1971 yılında Stanley Kubrick’in A Clockwork Orange isimli filminde bir güvenlik görevlisini canlandırarak Yıldız Savaşları’nın yönetmeni George Lucas’ın dikkatini çeken Prowse, bir süre sonra Darth Vader ve Chewbacca rolleri için deneme çekimine katıldı.

Chewbacca yerine Darth Vader karakterini tercih eden Prowse o dönemde BBC’ye yaptığı açıklamada, “Darth Vader’ı canlandırmayı tercih ettim çünkü herkes her zaman kötü adamları hatırlar” demişti.

David Prowse, Carrie Fisher ile rol almıştı. Fisher, İngiliz meslektaşının ağır aksanı dolayısıyla “Darth Farmer” yani Çiftçi lakabını takmıştı.

Fakat Darth Vader’ı canlandırmasına rağmen, David Prowse karakteri seslendirmemişti. Darth Vader karakterinin seslendirmesini ABD’li aktör James Earl Jones üstlenmişti. Fakat Prowse’un yüzü hiçbir Yıldız Savaşları filminde yer almamıştı. Bütün hareketi oynamasına rağmen Jedi’nin Dönüşü isimli üçüncü filmde Darth Vader’ın maskesi çıkınca altından oyuncu Sebastian Shaw’ın çıkmasına karar verilmişti.

SUPERMAN’İ DE HAZIRLADI

Kariyeri boyunca birçok rolde oynayan aktör Frankenstein canavarını da canlandırmıştı.

1963’te Norma E. Scammell ile evlenen ve üç çocuk sahibi olan Prowse, sinema endüstrisine girmeden önce Superman karakteri ile efsaneleşen Christopher Reeve’i bu role hazırlayan kişi olarak tanınıyordu. Prowse, Reeve için fitness ve antrenman eğitimi verirken ikilinin bu ortaklığı 2004 yılında Reeve’in ölümüyle sonlanmıştı.

İNGİLİZLER ÇOK SEVİYORDU

Prowse’un İngiltere’de en çok tanındığı karakter ise Green Cross Code kampanyasında canlandırdığı “Green Cross Code Adamı’ydı…

1971’de başlayan farkındalık kampanyasında yayaların trafikte karşıdan karşıya geçerken dikkat etmesi çağrısı yapılıyordu.

Özellikle çocuklara yönelik tasarlanan reklam kampanyasında Prowse, karşıdan karşıya geçmeye yeşil ışık veren bir süper kahramanı canlandırıyordu.