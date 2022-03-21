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Darıca’da kitap fuarı açılışına yoğun ilgi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ikincisi gerçekleştirilen kitap fuarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür Sanat 21.03.2022, 16:51
Darıca’da kitap fuarı açılışına yoğun ilgi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ikincisi gerçekleştirilen kitap fuarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla bölgenin önemli bir ihtiyacını gidermesi amacıyla düzenlenen Kitap Fuarı, bir kez daha kitapseverleri buluşturdu. Kitap Fuarı için açılış töreni düzenlenirken, gerçeklesen törene AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Darıca İlçe Başkanvekili Mevlüt Kocagöz, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, Yazar Alişan Kapaklıkaya ile birlikte meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Açılışta 1 milyon kitabın yer aldığı fuarı ziyaret eden öğrenciler, stantları büyük bir ilgi ve heyecanla inceledi. Darıca Belediyesi de fuarda stant açarken, ziyaretçilere sürpriz hediyeler verdi. Kitap Fuarı’nda oluşturulan ‘Darıca için düşün’ köşesi de ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, kitapseverler duygu ve düşüncelerini yazdıkları not kağıtlarını ‘Darıca için düşün’ köşesine yapıştırdı.

“Vatandaşlarımızın ilgisi, alakası güzel”

Darıca Belediyesi olarak ikincisini düzenledikleri kitap fuarının açılış programını icra ettiklerini aktaran Başkan Bıyık, “İlkini 2019 yılında yapmıştık. Pandemiden dolayı böyle etkinlikler yapamıyorduk. Yeni normalleşmeyle beraber yeniden kitap fuarı kapılarını Darıca halkına açtı. Burada hem Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yaptığımız çalışmalarda Darıca’da 50 bine yakın öğrencimiz var. Bunların tamamının burayı ziyaret edeceği ve Darıca halkının da ciddi derecede olumlu yönden bir beklenti içerisinde olduğunu da belirtmek isterim. Bu yıl inşallah 200 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz. 2019 yılında açtığımız kitap fuarında yaklaşık 84 bin ziyaretçi gelmişti. Bu yıl da beklentimiz yaklaşık 200 bine yakın. Kapalı Pazar Alanı’nda yapıyoruz ve biraz daha büyüterek yaptık. Bir milyon kitabımız var. Çok ciddi derecede çeşitli kitapların olduğunu, Darıcamızın özellikle kitap konusunda ciddi derecede rağbet gösterdiğini belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızın ilgisi, alakası güzel. Çocuklarımızın ilgisi, alakası güzel. Eğitim ordusu diye tabir ettiğimiz öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin buraya olan ilgisi çok güzel. Bunlar da bizi mutlu ediyor. İnşallah sloganımızda da olduğu gibi canla, başla çalışmaya devam ediyor ve Darıca halkının hoşuna gidecek projeler üretmeye devam edeceğimizi de bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

“Öğrenciler için çok faydalı olduğunu görüyoruz”

Öğrencileriyle birlikte kitap fuarını ziyaret eden öğretmen Eda Gül ise “Darıca Belediyesinin düzenlemiş olduğu kitap fuarındayız şu anda. Bu sene kitap fuarımızın ikincisi düzenlendi. Öğretmenler ve öğrencilerimiz kitap fuarından gayet memnunlar. Kendi yaş seviyelerine, beğenilerine uygun kitapları öğrencilerimiz burada hem inceleme hem satın alma imkânı elde ettiler. Kitap ücretlerine baktığımız zaman piyasa değerine göre daha düşük olduğunu ve öğrencilerin alımı açısından daha faydalı olduğunu görüyoruz. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a ve ekibine bu kitap fuarı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Kitap okumayan tek bir bakış açısına bağlı kalıyor”

Kitapların kendisi için ayrı bir dünya olduğunu vurgulayan öğrenci Sena Yılmaz da, “Bir kitabın kapağını açtığında her zaman farklı bir dünyaya geçiş yapıyorsun ve bu gerçekten bence çok güzel bir duygu. Genelde zaten otobiyografi tarzında seviyorum. Duyguyu daha iyi aktarabiliyorlar. Kitap okumamak bana göre cahilliğin kendisi. Kitap okumayan tek bir bakış açısına bağlı kalıyor. Bence bizim için kitap fuarı çok büyük bir avantaj. Genelde uygun fiyatlı oluyor. Öğrenciler için çok faydalı bir etkinlik” ifadelerini kullandı.

Kitap okumayı çok sevdiğini aktaran öğrenci Ümmühan Aksu ise “Ben kitap okumayı çok seviyorum. Benim için çok iyi bir hobi. Herkese önerebilirim. Burada olmak çok güzel bir duygu. Farklı kitaplarla birlikte olmak çok iyi. Ben daha çok polisiye kitapları seviyorum. Kitap okumamak büyük bir şanssızlık. Kitap okumamız lazım” ifadelerini kullandı.

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