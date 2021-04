Dansın iyileri, Dünya Dans Günü’nde bir araya getiriliyor

Her yıl ‘Dünya Dans Günü’ olarak kutlanan 29 Nisan’a özel olarak Red Bull yeni bir hareket başlatıyor. Şirket, dünya çapında dansa gönül veren herkesi küresel dans zincirinin bir parçası olmaya davet ediyor.

RedBull, UNESCO’nun tescili ile her yıl 29 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Dans Günü’ne özel olarak küresel bir dans hareketi başlatıyor. Verilen bilgiye göre, dansa ilgi duyan ve yeteneğine güvenen herkesin katılabileceği bu harekette tek bir ortak hedef var: o da gönlünce ve özgürce dans edebilmek. Red Bull TV üzerinden Dünya Dans Günü’ne özel olarak Red Bull Media House yapımı özel bir seçki ilgililerini bekliyor. Breakdans tarihinin derinliklerine bir yolculuk sunan ‘ABC of Breaking’, yoksulluk ve güçlüklerden ortaya çıkan breakdans’ın ünlü B-Boy’larından hayat hikayelerine ışık tutan ‘Break’n Reality’, Avrupa’nın en bilinen dans gruplarından biri olan ‘Flying Steps’i işleyen ‘Following Steps’, 2015 Red Bull BC One Dünya Şampiyonu B-Boy Lilou’nun dansa olan tutkusunu aktardığı ‘RoxRite ve Lilou ile Buluşmalar’, kadınların breakdans arenasındaki yükselişinin konu alındığı ‘Rise of the Girls’ isimli dans belgeseli ve daha pek çok fazlası Red Bull TV’de.

Dansa atfedilen bu günde kendisine ve pistlere meydan okumak isteyenler için Red Bull Dance’in resmi global sosyal medya hesapları üzerinden 29 Nisan tarihinde hareketli bir etkinlik düzenlenecek. 24 saat boyunca sürecek dans düellosu herkesin katılımına açık olacak. Dans dünyasının en yeteneklileri tarafından başlatılacak bu harekete isteyenler koreografiyi bozmadan zincire dahil olacak, isteyenlerse kendi zincirini sıfırdan oluşturacak.

Dance Your Style 2021 yakında geri dönüyor

Verilen bilgiye göre, izleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 2021çok yakında dans sahnesinin en iyilerini belirlemek için geri dönüyor. Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, yeteneklerini gösterebilecek.

Bc One 2021 Break dansın iyilerini bir araya getiriyor

Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breakdans yarışmalarından biri olan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli break dansçılar yeteneklerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor.

Yarışmalarla ilgili bilginin şirketin web adresinde yer aldığı belirtildi.