Damla Sönmez, ‘Ben, Kirke’yi seslendirdi

NPR, Washington Post, Buzzfeed, People, Time, Amazon, Entertainment Weekly, Bustle ve Newsweek’e göre Yılın En Kitabı olan Ben, Kirke, dikkat çekici hikayesiyle Damla Sönmez’in sesinden Storytel’de yerini aldı.



Ünlü oyuncu Damla Sönmez, kitap seslendirmenin çok uzun zamandır yapmak istediği bir şey olduğunu söyledi ve sözlerine devam etti; ‘Okumayı da dinlemeyi de çok seviyorum. Çok sevdiğim bir kitabın tüm karakterlerine bürünmek, o dünya içinde zaman geçirmek, çok eğlenceli bir süreçti benim için. Madeline Miller, Ben, Kirke’de muhteşem bir dünya kurmuş. Güneş tanrısı Helios ile okyanus perisi Perseis’in kızı, erkekleri domuza çevirip onlardan koleksiyon yaptığı anlatılan Aiaie’nin cadısı Kirke’nin hikayesini, ozanların anlattığı, genellikle kadınların alaşağı edildiği versiyonuyla değil de, Kirke’nin kendi ağzından dinliyoruz. Mitoloji seven herkesin çok seveceği bir kitap, mitolojiyle yolu çok kesişmemiş olanlar için de şahane bir tanışma kitabı.’



Kullanıcılar, Storytel’e mobil telefonlarına yükleyecekleri uygulama üzerinden abone olarak ulaşabiliyorlar. Storytel aboneleri, 3.000’in üzerinde Türkçe sesli kitabı, 1.000’e yakın Tükçe e-kitabı, 80.000’den fazla İngilizce sesli kitabı, 120.000’nin üzerinde İngilizce e-kitabı ve birçok podcast’i sınırsız dinleyebiliyor.