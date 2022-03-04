'Dalgakıran' bomontiada Sahne'de

Simon Stephens’ın yazdığı ve Çağ Çalışkur’un yönettiği 'Dalgakıran' adlı tek kişilik oyun 5 Mart'ta

Yapı Kredi bomontiada Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Craft Tiyatro’nun ilk oyunu olan 'Dalgakıran'da sanatçı Serkan Altunorak rol alıyor.Oyun, hayata inanmakta zorlananların, kaybedilenlerin, kaybettiklerimizden ibaret olmadığının hikayesini anlatıyor. 5 Mart ve 12 Mart biletlerinin şimdiden tükendiği 'Dalgakıran' oyunu, 19 Mart ve 26 Mart tarihlerinde 18.00 ve 20.30 seanslarında Yapı Kredi bomontiada Craft Sahne’de izlenebilir.

Oyun Künyesi

Yazan: Simon Stephens

Yöneten: Çağ Çalışkur

Oynayan: Serkan Altunorak

Uygulayıcı Yapımcı: Cenk Suyabatmaz

Çeviren: Balım Kar - Çağ Çalışkur

Dekor Tasarım ve Uygulama: Deniz Göktürk Kobanbay

Yönetmen Yardımcısı: Şirin Sultan Saldamlı

Mekan Yönetimi: Çağla Urgancı

Fotoğraf-Afiş Tasarımı: Kübra Bayramoğlu

Proje Ekibi: Lal Tosyalı, Taylan Yiğit Aşkır, Ali Tunç, Dmitri Boicov

Oyun Tarihleri - Mart 2022

19 Mart Cumartesi saat 18:00 ve 20.30

26 Mart Cumartesi saat 18:00 ve 20.30