Daire fiyatına tespih koleksiyonu

Malatya’da yaşayan Hasan Boyraz’ın birbirinden değerli taşlardan oluşan, piyasa değeri bir milyonun üzerindeki tespih koleksiyonu görenleri şaşırtıyor. Tamamı hediye olan koleksiyonda ise 500 çeşit tespih bulunuyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan esnaf Hasan Boyraz’ın (42) evinin bir odasında muhafaza ettiği tamamı hediye olan, piyasa değeri bir milyonun üzerindeki tespih koleksiyonu görenleri şaşırtıyor. Aralarında Osmanlı kehribarından yapılma tespihlerin de bulunduğu koleksiyona gözü gibi baktığını aktaran Boyraz, her bir tespihin ayrı bir hikayesinin olduğunu belirterek, ”Küçük yaşlardan beri tespihlere hep ilgi duydum. Son üç yılda ise bu ilgimi fark eden dost ve arkadaşlarımın hediye ettiği tespihleri muhafaza ederek bir koleksiyona dönüştürdüm. Evimde bir odamı ayırdığım koleksiyonuma gözüm gibi bakıyorum” dedi.

Koleksiyonda yer alan tespihlerin tamamının hediye olduğunun altını çizen Boyraz, ”Tespihlerin benim için önemli olan kısmı manevi değeridir. Dostlarımın hediyesi olan bir tanesini dahi para ile almadım. Koleksiyonumda, il dışında hediye edilen, fiyat aralığı 200 ila 20 bin TL değerinde olan tespihler de var. Tahminen toplamının değeri bir daire fiyatı eder” diye konuştu.