DAI’den Türk akademisyene en saygın unvan

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches Archologisches Institut) tarafından, Muhabir Üye (Korrespondierende Mitglieder) unvanına layık görüldü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin yaptığı bilimsel çalışmalarının karşılığını Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından verilen en saygın unvanlardan biri olan Muhabir Üyeliğe layık görülerek aldı.

Enstitünün, 10 Aralık 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği etkinlikte üyeliği duyurulan Doç. Dr. Yusuf Sezgin’e onur belgesi, 2021 yılında resmi olarak takdim edilecek.

"Yürütülen bilimsel çalışmaların meyvesi"

Bu unvanı almaktan onur duyduğunu ifade eden Sezgin, 180 yıldan daha eski bir geçmişe sahip olan Alman Arkeoloji Enstitüsünün, beş kıtada 350’den fazla proje yürüttüğünü ve alanında dünyanın en köklü ve en önemli bilimsel kuruluşlarından biri olarak, uluslararası bilimsel iş birliği ortamı oluşturma amacıyla, dünyadan seçtiği nitelikli akademisyenlere Muhabir Üye unvanı verdiğini belirtti. Bu saygın unvanın, yürütülen bilimsel çalışmaların bir meyvesi olduğu açıklamalarına yer veren Doç. Dr. Yusuf Sezgin, arkeoloji alanında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Aigai Kazı Başkanlığı’nın, uluslararası bilim camiasının takdirini topladığının da bir işareti olduğuna dikkat çekti.