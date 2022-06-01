‘Daha Sürdürülebilir Bir Dünya’ için harekete geçiliyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, çocukların çevre ve dünyanın geleceği hakkında eleştirel bakış açısı kazanmalarını sağlayıp farkındalıklarını arttırmak, doğayı korumak için bugün ve gelecekte doğru tercihler yapmalarını sağlamak amacıyla, 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında, kapılarını ’Daha Sürdürülebilir Bir Dünya’ için açıyor.

Eğlence dolu Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında tüm çocukları ‘Daha Sürdürülebilir Bir Dünya’ için düzenlenecek birbirinden eğitici etkinliklere davet ediyor. Dünya kaynakları hızla tükenirken, çocuklar KidZania İstanbul’da; bireysel ve toplumsal sorumluluklarını eğlenceli yollarla öğrenme imkanı buluyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Geri dönüştürülen 1 ton kâğıt/ karton ile 17 ağacı ve 30 ton suyu kurtarmak mümkünken, her bir ton cam ile yaklaşık 100 litre petrol kurtarılabiliyor. Ayrıca yeni üretime kıyasla, metal ve plastik geri kazanımı ile yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Çocuklar Ülkesi’nde, tüm bunları göz önünde bulundurarak ‘Daha Sürdürülebilir Bir Dünya’ya odaklanıyoruz. Çocuklara yeşili sevgi ile koruyarak, tüm canlıların yaşam alanlarına saygı duyarak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını tercih ederek doğaya hak ettiği değeri vermeyi öğretmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında Çocuklar Ülkesi’ne gelen tüm çocukları özel bir program bekliyor. Ziyaretçiler, kuyumcu etkinliğinde atık kağıtlardan boncuk üreterek kendi bilekliklerini tasarlayacak. Adel Sanat Atölyesi’nde, ’Daha Sürdürülebilir Bir Dünya’ özelinde nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki temalı taslaklar boyayacak, ileri dönüşüm malzemelerinden ritim enstrümanları yapacaklar. SEPAŞ Enerji sponsorluğunda gerçekleşecek Rüzgâr Gülü Atölyesi’nde yenilenebilir enerji türleri hakkındaki interaktif sohbet sonrasında, rüzgâr türbinleri ve rüzgârdan enerji üretimi hakkında bilgi edinecek, rüzgâr türbinini temsilen rüzgâr gülü yapmayı öğrenecekler. Osmanlı Bahçe sponsorluğunda Çiçek Ekim ve Bakım Atölyesi’ne katılarak çiçekler, tohum, toprak gibi konularda bilgi edinecek, kendi saksılarına çiçek ekerek, can suyu verecekler. Dileyen misafirler saksılarını istedikleri renge boyayabilecek ve mesaj paylaşabilecek. Akademi Çevre sponsorluğunda Geri Dönüşüm Atölyesi’nde ise elektronik atıkları kullanarak eğlenceli tasarımlar oluşturacaklar.

‘Daha Sürdürülebilir Bir Dünya’nın odağa alındığı dönem boyunca, KidZania Radyosu’nda “Sürdürülebilir bir yaşam için neler yapılabilir ve iyi bir gelecek için doğamıza nasıl bakmalıyız?” konuları konuşulurken, konu özelinde bir gazete çıkarılacak ve sokak röportajları yapılacak. Çocuklar aynı zamanda meydanda su altı yaşam temalı projeksiyon uygulamasını da görme fırsatı yakalayacaklar.

Çocuklar Ülkesi, Dünya Çevre Günü’nü ve KidZania’nın ’Özen göstermek’ konusundaki en tutkulu savunucusu Vita’nın doğum gününü özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 5 Haziran Pazar günü, saat 13.00’da KidZania Saat Kulesi’nden ‘Çevre Bildirgesi’ okunacak. Hemen ardından KidZania Meydanı’nda, birbirinden eğlenceli sürpriz gösteriler ve oyunlar eşliğinde Vita’nın doğum günü kutlanacak.