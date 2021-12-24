Daha önce iptal edilen Copacabana Plajı’ndaki dünyaca ünlü yılbaşı kutlamasına yeşil ışık

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki dünyaca ünlü Copacabana Plajı’nda daha önce iptal edildiği duyurulan yılbaşı kutlamalarının alınan yeni kararla yapılacağı bildirildi.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki dünyaca ünlü Copacabana Plajı’nda daha önce Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle iptal edildiği duyurulan yılbaşı kutlamalarının alınan yeni kararla yapılacağı bildirildi. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes yaptığı açıklamada, bir takım önlemler alınarak Copacabana Plajı dahil olmak üzere Rio de Janeiro şehrinin 10 ayrı noktasında havai fişek gösterileri yapılacağını duyurarak, “Yılbaşını sakin, güvenli ve organize bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bilim kurulu ile bir araya geldik ve kentin yeni yıl kutlamalarının kent yönetiminin öngördüğü tedbirler çerçevesinde yapılmasının güvenli olacağına karar verdik. Eyaletin bilim kurulundan da yetki aldık” dedi.

Paes, Covid-19 salgını nedeniyle şehir halkının tek bir noktada toplanmasını önlemek amacıyla Copacabana Plajı’na ek olarak 9 ayrı noktada daha havai fişek gösterisi düzenleme kararı aldıklarını açıklayarak, Rio de Janeiro şehrinin bir çok noktasında ve plajlarda her zaman kalabalığın oluştuğunu bu nedenle halkın küçük çaplı buluşmalarla yılbaşı kutlamasına izin verileceğini ifade etti.

Paes, Rio de Janeiro sakinlerine özellikle dünyaca ünlü Copacabana Plajı’nda toplanmama çağrısı yaparak, şehrin diğer noktalarında yapılacak olan havai fişek gösterilerini evlerine yakın bir yerden izlemeye davet etti.

Yılbaşı kutlamaları sırasında aşırı kalabalık oluşmasını önlemek amacıyla Rio de Janeiro şehri yetkilileri tarafından alınan diğer önlemlere göre şehir genelinde 31 Aralık günü yerel saatle 20.00’den sonra toplu taşıma araçlarının çalışmayacağı ve kiralık araçların da trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği duyuruldu. Ayrıca iptal edilen konserlerin yerine de şehir hoparlörlerinden müzik yayını yapılacağı bildirildi.

Brezilya’da son 24 saatte 3 bin 645 Covid-19 vakası ve 100 can kaybı bildirildi. Ülkede Covid-19 salgını nedeniyle bugüne kadar 618 bin 228 kişi yaşamını yitirirken, 22 milyon 226 bin 573 kişide Covid-19 tespit edildi. Brezilya salgında en çok ölümün yaşandığı ülkeler arasında ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.