Dağ ilçesinin güzellikleri tüm Türkiye’yi korkutacak

Bursa’nın doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Büyükorhan ilçesinde korku filmi çekildi.

İlçenin doğa harikası bir çok noktasında çekilen ‘Mühr-ü Musallat 2 Yasak Düğün’ isimli korku filmi ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Yapımcılığını Murat Ünaloğlu ve Metin Kuru’nun üstlendiği ‘Mühr-ü Musallat 2 Yasak Düğün’ filminin çekimleri sona erdi. Başrollerini Nevzat Can Rüzgar ve Merve Kurç’un paylaştığı filmin kadrosunda Nevin Efe , Ufuk Kaplan , Demet Erdem , Mehmet Cerrahoğlu , Cengiz Bektaş ve Mürüvet Kalkan gibi önemli isimlerde yer aldı. Zaman zaman ilçe sakinlerininde yer aldığı filmde yapılan plastik makyaj ve efektler dikkat çekiciliğiyle göz doldurdu. Çekimi izlerken bile keyif aldıklarını söyleyen Büyükorhan halkının teknik ekibe ve oyunculara katkıları büyük oldu. Filmin Aralık veya Ocak ayında sinemalarda olması bekleniyor. Filmin Yapımcıları Murat Ünaloğlu ve Metin Kuru Büyükorhan Kaymakamlığı’na Büyükorhan Belediyesi’ne ve Büyükorhan halkının desteklerine minnettar kaldıklarını belirterek, teşekkürlerini sundu.