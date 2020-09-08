NN Hayat ve Emeklilik’in, Haluk Levent ve Doğaya Mektup projesinin kazananları ile birlikte gerçekleştirdiği Çünkü Başka Sen Yok konseri müzikseverler tarafından ilgiyle izlendi. Haluk Levent’in sahne aldığı ve Doğaya Mektup projesinin kazananlarının online olarak bağlandığı konseri binlerce kişi takip etti.

Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik’in ev sahipliğinde 5 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşen konser NN’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

NN Hayat ve Emeklilik’in doğa için önemli bir farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği Doğaya Mektup projesi kapsamında gerçekleşen konserde sahne alan Haluk Levent proje kapsamında bestelediği Çünkü Başka Sen Yok şarkısını seslendirdi. Haluk Levent ayrıca, konser esnasında Elfida, Anlasana, Bir Yarim Olsun İsterdim, Kağızman gibi birçok sevilen şarkısını seslendirdi. Doğaya Mektup projesinin kazananları da konsere canlı olarak bağlanarak Evren Bingöl’ün moderatörlüğü eşliğinde Haluk Levent ile sohbet etti ve Doğaya Mektup projesi kapsamında hislerini paylaştı.