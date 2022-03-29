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Cüneyt Arkın yazdığı 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabının konusu ne?

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın anılarını bir araya getirdiği 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabı raflardaki yerini aldı.

Kültür Sanat 29.03.2022, 16:14
Cüneyt Arkın yazdığı 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabının konusu ne?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın kitabı 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır', Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayımlandı. Arkın kitapta çobanlıktan doktorluğa, oyunculuktan yapımcılığa tüm anılarını bir araya getiriyor. 

Kitabın açıklaması şöyle:

"Türkiye’de birden fazla neslin idollerinden biri Cüneyt Arkın: Bizans tekfurunun oyunlarını tek başına bozan Kara Murat, bozuk düzene isyan eden Vatandaş Rıza, onlarca filmin unutulmaz jönü, ölümsüz aşk sahnelerinin can alıcı bakışları, dünyayı kurtaran adam... Çobanlıktan doktorluğa, aktörlükten yapımcılığa, Eskişehir’in uçsuz bucaksız bozkırından Yeşilçam’ın zirvesine seyreden bir hayat onunki. Ve bu hayatın içinden kesitler sunuyor Benim Kahramanım Türk Halkıdır.

Usta aktör, çocukluğundan başlayarak ölümden döndüğü günlere kadar hayatından anları, anıları bir araya getiriyor. Zaman zaman nemli gözlerle zaman zaman gülerek okuyacağınız anılarda samimiyetini asla elden bırakmıyor. Babasıyla koyun güttüğü yılları, İran Şahı’nın davetinde yaşadıklarını, doktorluk günlerindeki tanıklıklarını ve elbette Yeşilçam yıllarını kendi penceresinden anlatıyor."

KİTAP YAYINLANDI ORTALIK KARIŞTI

Cüneyt Arkın'ın yazdığı kitap raflarda yerini alır almaz birçok kesimden kitapta yazılanlarla ilgili yorumlar gelmeye başladı. Kitapta yazılanlara tepki veren isimlerden biri de Orhan Gencebay.

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Orhan Gencebay: Cüneyt Arkın'ın söylediği her şey yalan

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