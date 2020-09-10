banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Cüneyt Arkın kimdir?

Cüneyt Arkın'ın hastaneye kaldırıldığı haberi bugün akşam saatlerinde geldi. Yeşilçam'a damga vuran Cüneyt Arkın solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtiliyor. İşte usta oyuncunun hayatına dair detaylar ve Cüneyt Arkın filmleri

Kültür Sanat 10.09.2020, 12:11 10.09.2020, 12:14
2001
Cüneyt Arkın kimdir?

Cüneyt Arkın bugün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Cüneyt Arkın'ın son durumu için gözler hastaneye çevirlmişken, usta oyuncunun sevenleri de Cüneyt Arkın'ın yaşamından detayları merak ediyor. Cüneyt Arkın kaç yaşında ve nereli olduğu soruları başı çekerken, Cüneyt Arkın'ın filmleri de merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CÜNEYT ARKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937 Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir'de dünyaya geldi. 81 yaşındaki usta oyuncuya sinemada canlandırdığı "Malkoçoğlu" karakteri lakap olarak atfedilmiştir. Cüneyt Arkın'ın babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın,bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

Cüneyt Arkın 2002 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir grup bilim adamı, aydın ve sanatçının katıldığı "İşçi Partisi Hükümeti’nde Göreve Hazırız" kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

Geçen sene oğlu Murat Arkın, Cüneyt Arkın'ın terörle mücadele eden Mehmetçik için kaydettiği videoyu yayınlamıştı. Duygu dolu sözlerin yer aldığı videoya yorum ve beğeni yağmıştı.

CÜNEYT ARKIN'IN SİNEMA KARİYERİ

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik jön filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karakter role de can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

CÜNEYT ARKIN'IN FİLMLERİ

Yıl film Rol Notlar
1964
Aşk ve Kin Doktor Kadri
Gözleri Ömre Bedel
Hepimiz Kardeşiz
Sokakların Kanunu
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız Fikret
İstanbul Sokaklarında
Günah Kızları
Sıkı Dur Geliyorum
Yalnız Değiliz
İstanbul
Çöpçatanlar Kampı
Cehennem Arkadaşları Eşref
Yankesici Kız
Şoför Nebahat Ve Kızı
Gurbet Kuşları Selim Bakırcıoğlu Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü
1965 Kırık Hayatlar
Sürtük
Dudaktan Kalbe
Serseri Aşık
Sevgim Ve Gururum
Haremde Dört Kadın
İnatçı Gelin
Ah Bu Dünya
Devlerin Kavgası
Horasan'dan Gelen Bahadır
Ölüme Kadar
Sevişmek Yasak
Silahların Sesi
Canım Sana Feda
Aşk ve İntikam
Horasan'ın Üç Atlısı
Fakir Gencin Romanı
Satılık Kalp
1966 Dişi Düşman
Fakir Bir Kız Sevdim
İntikam Uğruna
Kıskanç Kadın
Malkoçoğlu
Acı Tesadüf
Karanlıklar Meleği
Şafakta Üç Kurşun
Ayrılık Şarkısı
İki Yabancı
Kolsuz Kahraman
İntikam Ateşi
Yakut Gözlü Kedi
Damgalı Adam
Göklerdeki Sevgili
Cibali Karakolu
Affedilmeyen
Suçsuz Firari
Çıtkırıldım
1967 Yıkılan Yuva
Kırbaç Altında
Malkoçoğlu Krallara Karşı
Alpaslan'ın Fedaisi Alpago
Bir Şoförün Gizli Defteri
Cici Gelin
Ringo Kid
Seni Affedemem
Yüzbaşı Kemal
Zengin Ve Serseri
Hacı Murat
Namus Borcu
İdam Günü
Zehirli Hayat
Pranga Mahkumu
Silahlı Paşazade
1968 Artık Sevmiyeceğim
Şafak Sökmesin
Eşkiya Halil (Haydut)
Belalı Hayat
Malkoçoğlu Kara Korsan
Gök Bayrak
Kader
Acı İntikam
Köroğlu
İlk ve Son
Yüzbaşının Kızı
Beş Ateşli Kadın
Baharda Solan Çiçek
Hacı Murat Geliyor
Kader Ayırsa Bile
Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)
1969 Sevgili Babam
Vatan Ve Namık Kemal
İnsanlar Yaşadıkça
Lekeli Melek
Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
Osmanlı Kartalı
Ala Geyik
Melikşah
Büyük Yemin
Aşk Mabudesi Ekrem Arkın
Hayat Kavgası
Malkoçoğlu Cem Sultan
1970 Arım, Balım, Peteğim
Selahattin Eyyubi
Ferhat ile Şirin
Yarım Kalan Saadet
Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf
Hayatım Sana Feda
Adsız Cengaver
Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1971 Vahşi Çiçek
Her şey Oğlum İçin
İki Esir
Battal Gazi
Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri
Fakir Aşıkların Romanı
Cehenneme Bir Yolcu
Severek Ayrılalım
Küçük Sevgilim
Satın Alınan Koca
Adını Anmayacağım
Oyun Bitti
Hak Yolu
1972 Köle
Mahkum
Murat İle Nazlı
Öldüren Örümcek
Nazlı İle Murat
Hayatımın En Güzel Yılları
Çöl Kartalı
Günahsızlar
Yaralı Kurt
Alın Yazısı
Battal Gazi'nin İntikamı
Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
1973 Yumurcak Küçük Kovboy
Kuşçu
Çaresizler
Yaralı
Vurgun
Battal Gazi Geliyor
Gönülden Yaralılar
Yanaşma
Acı Hayat
Kara Murat Fatih'in Fermanı
1974 Oğul
Belalılar
Dayı
Kin
Bırakın Yaşayalım
Babalık
Kara Murat Kardeş Kanı
Önce Vatan
Yalnız Adam
Battal Gazi'nin Oğlu
Ayrı Dünyalar
Kara Murat Ölüm Emri
Karateciler İstanbul'da
Yıl film Rol Notlar
1975 Polizia Brancola Nel Buio, La
İnsan Avcısı
Aslan Adam
Babanın Oğlu
Cemil
Deli Yusuf
Kılıç Aslan
Soysuzlar
Babacan
Babaların Babası
Şafakta Buluşalım
Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
Üç Kağıtçılar
1976 Tek Başına
Tuzak
Yarınsız Adam
İki Arkadaş
Kara Murat, La Belva Dell'Anatolia
Babanın Suçu
Che Carambole Ragazzi
Şahin
Hınç
Korkusuz Cengaver
Mağlup Edilemeyenler
Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
1977 Sevgili Oğlum
İstasyon Gırgır Ali
Akrep Yuvası
Altay'dan Gelen Yiğit
Hakanlar Çarpışıyor
Güneş Ne Zaman Doğacak
Baba Ocağı
Adalet
Satılmış Adam
Yıkılmayan Adam
Cemil Dönüyor
Kara Murat Denizler Hakimi
Baskın
1978 Gelincik
İnsanları Seveceksin
Maden İlyas Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü
Baba Kartal
Kaplanlar Ağlamaz
Ölüm Görevi
Görünmeyen Düşman
Kara Murat Devler Savaşıyor
Vahşi Gelin
Kılıç Bey
1979 Küskün Çiçek
Üç Sevgili
Vatandaş Rıza
İki Cambaz Tayfun
Kanun Gücü
Üç Tatlı Bela
Üç Sevgilim
Canikom
Süpermenler
1980 Sarışın Tehlike
Destan
Kartal Murat
Rahmet Ve Gazap
Rüzgar
1981 Takip
İntikam Yemini
Kader Arkadaşı
Öğretmen Kemal
Önce Hayaller Ölür
Acı Günler
Su
Unutulmayanlar Doktor
1982 Son Savaşçı
Dört Yanım Cehennem
Gırgır Ali
Ölümsüz
Kelepçe
Kanije Kalesi
Son Akın
Dünyayı Kurtaran Adam
1983 Erkekçe
İdamlık
Çöl
En Büyük Yumruk
İntikam Benim
Ölüme Son Adım
Vahşi Kan
1984 Yaşadıkça
Ölüm Savaşçısı
Dev Kanı
Deli Fişek
Bırakın Yaşasınlar
Kanun Kanundur
Kartal Bey
Birkaç Güzel Gün İçin
Alev Alev
1985 Ateş Çemberi Video filmi
Paramparça
Paranın Esiri
Kanun Adamı
Kaplanlar
Bin Defa Ölürüm
Doruk
Kaçış
Kahreden Gençlik
Katiller De Ağlar
Mahkum
Son Darbe
1986 Sert Adam
Tokatçılar
Gırgır Hafiye
Ölümsüz Aşk
Kavga
Babanın Oğlu
Yalnız Adam
Kanca
Sokak Kavgacısı
Kral Affetmez
Silah Arkadaşları
Vazife Uğruna
Yedi Bela Video filmi
Melek Yüzlü Cani / Nefret
1987 Sen Ağlama
Sevdam Benim
Son Kahramanlar
Dökülen Yapraklar Video filmi
Asılacak Adam
İnsan Avcıları
Cehennem Ateşi
Dört Hergele
Şeytanın Oğulları
Damga
Sürgündeki Adam
Tanık
1988 Yasak İlişki
Yaşamak
Bombacı
Şafak Sökerken
Babam Ve Ben
Muhteşem Serseri
Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
1989 Eski Silah
Av
Doktorlar
Polis Dosyası
1990 İki Başlı Dev
Oğulcan Bekir
1998 Gülün Bittiği Yer
2001 Bıçak Sırtı TV filmi
2004 Gölge Ekibi TV filmi
2006 Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
Fantastiğin Sineması Kendisi Belgesel
2007 Natuk Baytan Belgeseli Kendisi Belgesel
Hicran Sokağı Bekir
Çılgın Dersane Dershane Sahibi Hadi
Çılgın Dersane Kampta Hadi
2008 Afacanlar Sınıfı
2014 Panzehir Mafya Lideri Cemal
Yorumlar (0)
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0