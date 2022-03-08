Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan ‘Cumhuriyetin Yetiştirdiği Kadın İlkler’ sergisi ziyarete açıldı. İlk kadın başbakan, vali, belediye başkanı, muhtar, hakem, pilot, opera sanatçısı gibi alanlarında ilk olan kadınların fotoğraflarının yer aldığı sergi ilgi gördü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Samsun Kent Müzesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çok önemli bir sergi hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Cumhuriyetin Yetiştirdiği Kadın İlkler’ sergisi bugün itibariyle ziyarete açıldı. İlk kadın Vali Lale Aytaman, ilk kadın sinema oyuncusu Emine Bedia Şekip, ilk kadın spiker Emel Gazimihal, profesyonel ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy, seçilmiş ilk kadın muhtar Gül Esin gibi alanlarında ilk olma özelliği taşıyan 50 kadının fotoğraflarının yer aldığı sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Serginin 15 gün süreyle ziyarete açık olacağı belirtildi.

‘Cumhuriyetin Yetiştirdiği Kadın İlkler’ sergisi ile ilgili bilgi veren Kent Müzesi Sorumlusu Sanat Tarihçisi Nilgün Sarıçoban, “Bugün çok kıymetli bir sergimiz var. Toplam 50 fotoğraftan oluşan ‘Cumhuriyetin Yetiştirdiği Kadın İlkler’ sergisi başladı. Sergimizde ilk kadın başbakan, belediye başkanı, muhtar, hakem, pilot, jandarma komutanı, sinema oyuncusu, opera sanatçısı gibi birçok ilk kadın var. Birçok alanda kadın ilklerimiz var ancak biz burada sadece bir kısmına yer verebildik. Burada fotoğrafları sergilenen kadınların hepsi yürekten bir mesleğe bağlanmışlar” dedi.

Nilgün Sarıçoban, serginin 3 yıldır 8 Mart’ta açıldığını belirterek, “Bu sene ile birlikte 3’ncü defa sergimizi açmış olduk. Çok ilgi gördü ve birçok kentten talep edildi. Ziyaret edenlerin de oldukça ilgisini görüyor. İlkleri başaran kadınlarımızın hikayelerini birçok kişi araştırıp daha fazla bilgi alıyor. Tüm Samsunluların sergiyi ziyaret etmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.