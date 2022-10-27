Cumhuriyetin başkentinde kutlamalar Duman konseriyle başladı

Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü kutlamaları, Ankara’da Duman konseri ile başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki festival alanında düzenlenen Duman konseriyle başladı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Ankara Zabıtası, Ankara İtfaiyesi, ANFA Güvenlik, Halk Ekmek Fabrikası, BELMEK ve BelPa tarafından açılan tanıtım stantlarının da olduğu festival alanında gün boyu gerçekleşen gösteriler ilgiyle izlendi. Kutlamalar, Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu konserleriyle devam edecek.