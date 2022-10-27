Cumhuriyetin 99’uncu yılı Anadolu Adliyesinde kutlandı

Cumhuriyetin 99’uncu yılı Anadolu Adliyesinde Şehit Murat Uzun Konferans Salonu’nda düzenlenen programla kutlandı. Anadolu Adliyesi içerisinde bulunan anaokulu öğrencilerinin hazırladığı program, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa, Başsavcı Vekili Uğur Seçkin de katıldı. Anaokulu Müdürü Ülkü Teke’nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler yaptıkları folklor ve jimnastik gösterileri ile renkli görüntüler oluşturdu.