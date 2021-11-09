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Cumhuriyet Mahallesi’ne Yeni Kitap Kafe

Sultangazi Belediyesi, vatandaşları kitaplarla daha fazla buluşturmak için ilçenin dört bir yanına Kitap Kafeler kazandırıyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Arif Yıldırım Parkı’nda baştanbaşa yenileme çalışması yürüten belediye, aynı parkın içinde yer alacak Kitap Kafeyi Cumhuriyet Mahallelilere armağan edecek.

Kültür Sanat 09.11.2021, 15:54
Cumhuriyet Mahallesi’ne Yeni Kitap Kafe

Sultangazi Belediyesi, vatandaşları kitaplarla daha fazla buluşturmak için ilçenin dört bir yanına Kitap Kafeler kazandırıyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Arif Yıldırım Parkı’nda baştanbaşa yenileme çalışması yürüten belediye, aynı parkın içinde yer alacak Kitap Kafeyi Cumhuriyet Mahallelilere armağan edecek.

Sultangazi Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanına kazandırdığı Kitap Kafeler, hem şık görünümleriyle hem de barındırdıkları yüzlerce kitapla yediden yetmişe vatandaşların beğenisini topluyor. Belediye şimdi de Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini Kitap Kafeyle buluşturmak için kolları sıvadı. Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı’nın yanı başındaki Arif Yıldırım Parkı, yeni Kitap Kafeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Belediye, toplam bin 300 metrekarelik parkı baştanbaşa yeniliyor. Bu kapsamda, parktaki tüm oyun grupları, banklar ve fitness aletleri yenileriyle değiştirilirken parkın sert zemini de sökülerek yerine yenisi seriliyor. Parkın çim alanına da bakım uygulanıyor ve sulama sistemleri de tamamen yenileniyor.

Bunlara ek olarak belediye, parkı birbirinden güzel dekoratif çalılar ve ağaçlarla donatıyor. Bu kapsamda; kızıl renkleriyle göz alan 60 alev çalısı, 2 top mazı, 3 top zakkum, güzel kokusuyla dikkat çeken Osmanthus, 4 ponpon mavi servi ağacı, 1 piramit defne ağacı, 1 piramit taxus ağacı ve 30 phormium ile dekoratif ve hoş kokulu bir park vatandaşları ağırlamaya hazırlanıyor. Parkta yer alan aydınlatma üniteleri de, daha verimli ve şık olan yenileriyle değiştiriliyor.

"Cumhuriyet Mahallesi’ne Kitap Kafe kazandırılıyor"

Cumhuriyet Mahallesi Arif Yıldırım Parkı’nda yer alacak Kitap Kafe, onlarca konu başlığındaki yüzlerce kitabı ve ferah çalışma ortamıyla, gençlerin ve her yaştan vatandaşın uğrak noktası olacak. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İlçemizin birçok noktasına kazandırdığımız Kitap Kafelerimizin bir yenisini Cumhuriyet Mahalleli komşularımıza armağan edeceğiz. Kitap Kafenin içinde bulunacağı Arif Yıldırım Parkımızı da baştanbaşa yeniliyoruz. Böylece komşularımız, yemyeşil, ışıl ışıl, güvenli ve yepyeni bir parkın içinde kitaplarla buluşmanın mutluluğunu yaşasınlar istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm komşularımız güvenle, huzurla ve mutlulukla buraya gelsinler, bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan da kitaplarla buluşsunlar diye gayret ediyoruz. Yenilenmiş Arif Yıldırım Parkı ile yeni Kitap Kafe, Cumhuriyet Mahalleli komşularımıza hayırlı olsun” dedi.

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