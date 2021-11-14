banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu dindar kesimle helalleşmek istiyor
Kılıçdaroğlu dindar kesimle helalleşmek istiyor
Şirketler neden başarısız olur ve iflas eder?
Şirketler neden başarısız olur ve iflas eder?
40 bin sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak?
40 bin sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak?
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı

Cumhuriyet Konseri coşkuyla kutlandı

Terme’de Cumhuriyeti’nn ilanının 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan ancak şehit haberi üzerine ertelenen “Cumhuriyet Konseri” büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kültür Sanat 14.11.2021, 07:09
Cumhuriyet Konseri coşkuyla kutlandı

Terme’de Cumhuriyeti’nn ilanının 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan ancak şehit haberi üzerine ertelenen “Cumhuriyet Konseri” büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in ilanının 98. yılı etkinlikleri kapsamında Terme’de Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Nahide Akkal ile Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Ertuğrul Sevindik “Cumhuriyet Konseri” verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılması planlanan ancak şehit haberi üzerine ertelenen Cumhuriyet Konseri 2 hafta sonra gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Terme Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen açık hava konserinde vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı.

Şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileyen ses sanatçısı Nahide Akkal ve Ertuğrul Sevindik, koro halinde söylediği müziklerle vatandaşları mesh etti. Konserde keyif dolu vakit geçiren sanatseverler, çalınan müziklere oyun ve alkışlarıyla eşlik etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirildiği konserde, ünlü Türk sanatçılarının da besteleri bulunduğu sevilen şarkılar okundu.

“Özlenilen günlere dönüyoruz”

Ses sanatçılarının yüksek performansından mutluluk duyduğunu ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ne yazık ki uzun zamandır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi dolayısıyla toplu etkinlikler yapamıyorduk. Pandemiyle mücadele kapsamında aşı oranları gün geçtikçe artıyor ve salgınla mücadelemiz süratle ilerliyor. Zor günleri arkamızda bırakarak özlenilen günlere dönüyoruz. Bu bağlamda hem pandemi sebebiyle hem de daha nezih bir ortam olması anlayışıyla Cumhuriyet konserimizi açık havada yapma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

29 Ekim tarihinde Samsunlu Uzman Çavuş’un görev yerinde şehit olması dolayısıyla konserin ileri tarihe ertelendiğini anımsatan Başkan Ali Kılıç, “Büyük bir coşkuyla 29 Ekim’de kutlayacağımız etkinliklerimizi, acıyla öğrendiğimiz şehit haberi üzerine erteledik. Aradan geçen 2 haftanın üzerine devam eden organizasyon ile konserimizde 29 Ekim coşkusunu hissettik” dedi.

Termelilere Hamsi Şenliği müjdesi

Açık hava etkinliklerinde korona virüs kurallarına riayet edilerek etkinliklerin gerçekleştirilebileceğini kaydeden Başkan Kılıç, yakın tarihte Hamsi Şenliği’nin yapılacağı müjdesini verdi.

Cumhuriyet konserinde sahne alan Nahide Akkal ile Ertuğrul Sevindik ise program sonunda yaptığı açıklamada, etkinlikten büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını aktardı.

Konser sonrasında Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan tarafından sanatçılara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6