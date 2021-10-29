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Cumhuriyet Kadınları Bandosu’dan 29 Ekim gösterisi

Samsun’da Cumhuriyet Kadınları Bandosu tarafından 29 Ekim gösterisi yapıldı.

Kültür Sanat 29.10.2021, 18:05
Cumhuriyet Kadınları Bandosu’dan 29 Ekim gösterisi

Samsun’da Cumhuriyet Kadınları Bandosu tarafından 29 Ekim gösterisi yapıldı.

Yeşilyurt Alışveriş Merkezi (AVM) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı’nın her alanda hissedilmesi adına düzenlenen etkinliklerde alışveriş merkezi içi ve çevresine yayıldı. AVM’ye gelen vatandaşları girişte Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşturduğu kadın bando takımı karşıladı. 1.5 yıl önce kurulan ve ‘Cumhuriyet’ adını taşıyan kadın bando takımı ismiyle müsemma bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri daha sonra AVM içerisinde farklı zamanlarda tekrarlandı.

Vatandaşlar yapılan gösterilerle eğlenceli zaman geçirdi. Gösteriden videolar çekilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Sergilenen ritimlere eşlik ettiler. Bando gösterisi dışında bir özel okul öğrencilerinin yaptığı müzik dinletisi de keyifli dakikalar yaşattı.

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, “Tüm Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım. Kadınlardan oluşan bir ‘Cumhuriyet kadın bandosu kurma istedik. Bunu niye kurduk dersek. En önemlisi eski bayramları hatırlatabilmek için. Yaklaşık 18 yaş ve üstü, 32 kadından oluşan kadın bando takımımızın diğer bir amacı ise kadınlarımızın sesini tüm dünyaya duyurulabilmekti. Samsun‘da olmadığı gibi ben Türkiye’de de duymadım kadın bando takımını. İnşallah bizlerden örnek alıp diğer illerimizde de görürüz. Her bayramda kadın bando takımlarını izlemekten mutluluk duyarız. Burada gönüllü olarak yer alıyoruz. Ben öğretmenim. Bandodaki arkadaşlarımızın birçoğu da benim o dönemde öğrencilerimdi. Onlar o dönemde lisede bando takımındaydılar. Daha sonra böyle bir bando takımını devam ettirmek istedik. Ortaya da çok güzel bir grup çıktı“ dedi.

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