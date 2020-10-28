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Cumhuriyet coşkusu konserle başladı

BURSA'DA 29 EKİM KONSERİ

Kültür Sanat 28.10.2020, 10:54
Cumhuriyet coşkusu konserle başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yılı nedeniyle düzenlediği etkinlikler Türk Sanat Müziği konseri ile başladı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü ses ve saz sanatçıları Tayyare Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi. Tek bölüm halinde gerçekleşen konserde, Sanat Müziği Bölümü ses sanatçıları Ayşe Sağlam, Oğuz İmrak, Gökay Usludur, Bahar Güldüren, İlker Cansevdi ve Salih Taşkın seslendirdikleri eserlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm seyircilere hissettirdi.

Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları Çırpınırdı Karadeniz, Yanık Ömer, Ordunun Duası, Ah Bir Ataş Ver gibi dillere pelesenk olmuş eserlerle geceye renk kattılar. Seyircilerin de seslendirilen eserlere katıldığı gecede, konser için saz ve ses sanatçılarını hazırlayan sanatçı Salih Taşkın’a teşekkür belgesini Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şaban Fethi Yıldız verdi.

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