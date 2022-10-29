Cumhuriyet Bayramı Şile’de coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99’uncu yıl dönümünde Şile’de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet korteji ile başlayan kutlamalar, Suat Erdem konseri ile geceye damga vurdu. Şile’de, yüzlerce vatandaşın katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Şile’de yüzlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Şile Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programında, Şile Kent Meydanında buluşan yüzlerce vatandaş, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın da katıldığı Cumhuriyet Korteji yürüyüşüyle, 29 Ekime özel açılışı yapılan Marina Deniz Sahnesine yürüdü. Şile’de, coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Suat Erdem Şilelilere unutulmaz bir konser verdi. Şile Marina Deniz Sahnesinde sahne alan Suat Erdem, Cumhuriyet Bayramına özel kutlamayla vatandaşlara müzik keyfi yaşattı.

Kutlamalara açılış eşlik etti

Şile Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bir açılışla sürpriz yaptı. Bir süredir yapımı devam eden Şile Marina Deniz Sahnesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel günde açıldı. 29 Ekim’e özel açılışı yapılan sahne alanında ise ilk sahneyi Suat Erdem aldı. Suat Erdem, Cumhuriyet Konseri’nde yüzlerce Şileliyi coşturdu. Düzenlenen törende, Şile Belediyesi tarafından, ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de para ödülü verildi.

"Nice 100 yıllara hep birlikte"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Öncelikle 99’uncu yıl dönümünde Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. İnşallah 100’üncü yılında daha büyük farklı bir coşkuyla kutlarız. Nice 100 yıllara inşallah hep birlikte. Bu akşam güzel bir kortej oldu, kortejin ardından marina bölgemizdeki deniz sahnemizde bir konser olacak, bu konserle beraber buranın açılışını yapmış olacağız vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.