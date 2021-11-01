banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal’da Haluk Levent konseri ile devam ediyor

Kartal Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılına özel hazırlanan ’Cumhuriyet Haftası’ etkinlikleri devam ediyor. 4 gün 4 gece süren kutlama programının son gününde vatandaşlar, Haluk Levent konseri ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Kültür Sanat 01.11.2021, 09:18
Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal’da Haluk Levent konseri ile devam ediyor

Kartal Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılına özel hazırlanan ’Cumhuriyet Haftası’ etkinlikleri devam ediyor. 4 gün 4 gece süren kutlama programının son gününde vatandaşlar, Haluk Levent konseri ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Kartal Belediyesi tarafından organize edilen, Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümünde halk konserlerinden mahalle etkinliklerine 4 gün 4 gece boyunca süren kutlama programı devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programın son gününde ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Konsere gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Haluk Levent’in söylediği şarkılara eşlik ederek yaşadı. Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Haluk Levent’e sahnede plaket takdim etti.

Konser alanında korona virüs sebebiyle sıkı tedbirler alındı. Pandemi kuralları gereği aşı sürecini tamamlamış ya da son 48 saatte alınmış negatif PCR testi bulunan vatandaşlar konser alanına giriş yapabildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Haluk Levent’i bugün burada ağırlıyor olmaktan çok mutluyuz. Elbette daha önceki süreçlerde de misafir etmiştik. Cumhuriyet Haftası etkinliklerimiz Kartal’da bu meydanda devam etti bugün son günü olsa da Cumhuriyet coşkumuz hiçbir zaman bitmeyecek. Bundan tam 98 yıl önce sarı saçlı mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu Cumhuriyeti zor şartlarda kurdular ve gençlere emanet ettiler. Daha ileriye yürümek hep bizlerin olacak, cumhuriyet biziz sevgili arkadaşlar” dedi.

Konsere katılan Kartallı vatandaş Gülüşan Aydın ise, "Geçen yıl 29 Ekim’de bayram kutlamaları yapılamadı ama Kartal Belediyesi bu sene dur durak bilmeden devam etti. Halkı yalnız bırakmadı coşkulu bir şekilde kutlandı. Çok mutluyuz, çok teşekkürler Gökhan başkana. Haluk Levent konseri bir harika oldu" dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6