Cumhurbaşkanlığı’ndan şef, seyyah ve yazar Ömür Akkor’a gastronomi ödülü

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Gastronomi alanında Şef, Seyyah, Yazar Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni almaya hak kazanan birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi büyük halk ozanımız Aşık Veysel’i rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akkor ödül ile ilgili yaptığı açıklamasında “Son 27 yıldır ilçe ilçe, il il bütün Türkiye’yi gezip bu seyahatlerde yerli üreticiler, geleneksel yemekler, geleneksel iklim ve kültür üzerine çalışmalar yapıp bunları yayınlıyorum. 4 cildini tamamladığım Türkiye Seyahatnamesi var, çok yakında birkaç yeni cildi daha çıkacak. Şimdiye kadar 30 üzerinde Türk ve Anadolu mutfağı üzerine kitabım var, son 10 yıldır ise arkeolojik kazılara eşlik ediyorum. Son 3 yıldır da biyo-coğrafya, prehistorya ve filoloji üzerine lisansüstü dersler alıyorum. Ömrümün sonuna kadar da Anadolu mutfağı üzerine yazmaya ve araştırmaya devam edeceğim. İlk günkü kadar heyecanlıyım, yeniden 27 yıl daha çalışmaya ve kendimi adamaya hazırım. Son yıllarda Türk edebiyatında seyahatname yazarlarına pek rastlamıyoruz. Benim ise en büyük düsturum Evliya Çelebi gibi 400 yıl sonra da okunmak, amaçlarıma adım adım ilerlediğim için mutlu ve gururluyum” dedi.

Gastronomi alanında büyük ödül

Geçtiğimiz yıl Ketebe Yayınları’ndan tamamen kendi çizimlerinden oluşan, 25 yıllık seyahatlerin sonucu Türkiye Gastronomi Atlası’nı seyahat ve lezzetseverlerle buluşturan Ömür Akkor, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde Gastronomi Ödülü’ne layık görüldü. Anadolu mutfağını, il il, ilçe ilçe işleyen Akkor, Türkiye’nin ardından Balıkesir’in de lezzet haritasını çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne; müzik alanında Ajda Pekkan, resim alanında Süleyman Saim Tekcan, sinema alanında Yılmaz Erdoğan, tiyatro alanında Ayla Algan, ilim-kültür alanında Hayreddin Karaman, edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler, karikatür-animasyon alanında Varol Yaşaroğlu, gastronomi alanında Ömür Akkor ve Emre Akkor, dans-bale alanında Tan Sağtürk, mimari alanda Hilmi Şenalp, zanaat alanında Sevan Bıçakçı, geleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesera, "Vefa Ödülü"ne ise Aşık Veysel değer görüldü.

Şef, seyyah, yazar Ömür Akkor kimdir

Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis’te doğdu. Uludağ Üniversitesi’nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir. Son 27 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır. ’Bursa Mutfağı’ kitabını hazırladı. ’Bursa Mutfağı’ kitabı, Bursa’nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlandı. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor. 27 yıllık seyahatlerinin ardından ilk kez Türkiye’nin Gastronomi Atlası kitabını Ketebe Yayınları’ndan sevenleriyle buluşturdu. Devamında Balıkesir Gastronomi Atlası ile de ilk kez bir il özelinde kendi çizimleriyle lezzet noktalarını seyahatseverlere ulaştırdı.