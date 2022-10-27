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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan imza günü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18. Ankara Kitap Fuarı kapsamında imza günü için kitapseverlerle bir araya geldi.
Kültür Sanat 27.10.2022, 20:39 28.10.2022, 08:56
ATO Congresium’da düzenlenen 18. Ankara Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen imza günlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Fuara katılan kitapseverler, Kalın’a kitap imzalatmak için sırada bekledi. Kalın kitaplarını imzaladığı okuyucular ile fotoğraf çektirdi.