Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Demir’den “Teşkilat” dizi setine ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” dizisinin setini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimize de yer verilen TRT1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın setini ziyaret ettik. Tüm ekibin oldukça özverili şekilde çalıştığına şahit olduk. Önümüzdeki bölümlere dair ipucu veremem, heyecanla beklemeye devam” ifadelerine yer verdi.