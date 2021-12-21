Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün ödül vereceğimiz insanlarımız arasında Teoman Duralı hocamız da bulunuyordu. Maalesef kendisini iki hafta önce ebediyete uğurladık. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu. Hayatı öğrenme aşkıyla geçen hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hocamızı Zonguldak Filyos bölgesinde kavşak düzenlemesi, tünellerin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız.

İdil Biret'in eğitiminden icrasına kadar müzik hayatının her bir safhası hayranlık duyulacak başarılarla doludur. Alev Ebuziyya seramik sanatının en önemli temsilcileri arasındadır. Cüneyt Arkın'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hepimizin kahramanı bu sanatçımızın Türk sinemasının bugünlere ulaşmasında çok büyük katkısı vardır. Tarihi filmlerdeki başarısını asla unutmayacağımız Cüneyt Arkın'ı da tebrik ediyoruz.

Hayatın her alanında kaligrafi sanatının ürünleri ile karşılaşmak mümkündür. Ethem Çalışkan bu kadim sanatın günümüzdeki en büyük üstatları arasında yer almaktadır.

Gürbüz Azak, gazeteci, yazar, çizer sıfatları ile başladığı çalışmalarını İstanbul'da sürdürmüş bir değerimizdir. Sahaflık yok etme tehdidi ile yüz yüze olan basılı eserleri yeniden hayata döndüren güvenli limanlardır. Sahaflık denince ilk akla gelen yer İstanbul Sahaflar Çarşısı'dır. En önemli simalarından biri de 60 yıldır bu işe gönül veren İbrahim Manav'dır.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni https://t.co/PBTG4rcLHI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 21, 2021

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Bilim Kültür: Teoman Duralı

Müzik: İdil Biret

Görsel Sanatlar: Alev Ebuziyya

Sinema: Cüneyt Arkın

Edebiyat: Gürbüz Azak

Kaligrafi: Ethem Çalışkan

Sahaflık: İbrahim Manav

Vefa Ödülü: Kemal Tahir