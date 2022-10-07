Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından “Mevlid-i Şerif” kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Süleyman Çelebi’nin “Mevlid-i Şerif” olarak da bilinen “Vesiletü’n-Necat” eserine dair detaylı bir kitap hazırlandı.

“2022 Süleyman Çelebi Yılı” çerçevesinde hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısını kaleme aldığı kitap, Anadolu’nun kadim değerlerinden birisi olan Süleyman Çelebi ve onun değerli eseri Mevlid-i Şerif’i anlatıyor. Mevlid-i Şerif kitabının ilk bölümünde İslam-Türk medeniyeti genel hatları ile tarihsel olarak aktarılıyor. Kitapta peygamber sevgisinin Türk kültüründe nasıl tezahür ettiğine ve Türk toplumu ile diğer toplumlarda mevlit geleneğinin geçmişten bugüne nasıl yaşatıldığına örneklerle yer veriliyor.

Mevlid-i Şerif kitabının esas konusunu ele alan ikinci bölümde ise Vesiletü’n-Necat’ın yazarı Süleyman Çelebi’nin yaşadığı dönemin koşulları ve hayatına dair bilgiler veriliyor. Mevlid’in kaleme alınma hikayesi ile eserin dili, üslubu, genel özellikleri ve toplum nezdinde değerinin anlatıldığı kitapta, Mevlid’in pek çok dile çevrilmesine ve diğer coğrafyalardaki önemine işaret ediliyor. Kitapta Mevlid’in bölümlerinden beyitlerin gönülde uyandırdığı hislere de yer veriliyor. Söz konusu kitap, bugün Millet Camii’nde düzenlenecek Mevlid Gecesi Özel Programı çerçevesinde İletişim Başkanlığınca vatandaşlara hediye edilecek.

“Milletimizin peygamber sevgisinin en önemli nişanelerinden biri”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takdim yazısında Cenab-ı Hak tarafından alemlere rahmet, insanlığa rehber ve müminlere örnek olarak gönderilen Hazreti Peygambere en yüksek derecede hürmet ve sevgi göstermenin öteden beri milletimizin müstesna vasıfları arasında yer aldığını belirtti. Türk milletinin mayasındaki Allah ve peygamber aşkının Türk kültüründe, sanatında, edebiyatında belirgin bir şekilde kendini gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, müellifi Süleyman Çelebi olan Vesiletü’n-Necat’ın da Hazreti Peygambere olan muhabbetin ifade edildiği en mümtaz eserler arasında olduğunu ifade etti. Erdoğan, daha çok Mevlid-i Şerif ismiyle bilinen ve yazıldığı dönemden itibaren Anadolu başta olmak üzere gönül coğrafyamızda mübarek gün ve gecelerde, doğum, ölüm, evlenme gibi merasimlerde ve daha birçok vesileyle okunan bu güzide eserin milletin peygamber sevgisinin en önemli nişanelerinden biri olduğunu kaydetti.

“2022 yılını ‘Süleyman Çelebi Yılı’ ilan ettik”

Vefatının 600. sene-i devriyesinde bu kıymetli eserin müellifini rahmetle yad etmek amacıyla 2022 yılını “Süleyman Çelebi Yılı” ilan ettiklerini ifade eden Erdoğan, ayrıca Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmasını sağladıklarını bildirdi. Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında düzenlenecek etkinliklerle Süleyman Çelebi’yi anma ve anlatma gayretinde olacaklarına işaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Süleyman Çelebi ve onun mümtaz eseri Vesiletü’n-Necat hakkında detaylı bir kitap yayınlamasını son derece kıymetli bulduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süleyman Çelebi’nin veciz ifadelerinde yansıma bulan peygamber aşkının ve yüce dinimiz İslam’ın hakikatlerinin mümin gönülleri aydınlatmasını ve tüm insanlığın felahına vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.