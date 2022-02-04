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Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan, YTB’nin desteği ile hazırlanan Tatarca çocuk kitaplarını Ukrayna’da miniklere hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteği ile Kırım Tatarcasına çevrilen çocuk kitap setlerini Ukrayna’da faaliyetleri YTB tarafından desteklenen Kırım Ailesi Okulu öğrencilerine hediye etti.

Kültür Sanat 04.02.2022, 09:18
Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan, YTB’nin desteği ile hazırlanan Tatarca çocuk kitaplarını Ukrayna’da miniklere hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteği ile Kırım Tatarcasına çevrilen çocuk kitap setlerini Ukrayna’da faaliyetleri YTB tarafından desteklenen Kırım Ailesi Okulu öğrencilerine hediye etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ukrayna’daki Kırım Tatarları ve Gagauzlu gençler ile miniklerin, ana dilleri olan; Gagauz Türkçesini ve Kırım Tatarcasını aynı zamanda kültürlerini erken yaşta yakından tanımaları için her yıl çeşitli projeler hayata geçiriyor.

Aile ve vatan bağları vurgulanıyor

YTB tarafından desteklenen proje kapsamında, Ukrayna’nın en eski ve tanınan yayın evlerinden olan The Old Lion Publishing House tarafından Ukraynaca yayınlanan ve 3 ayrı kitaptan oluşan çocuk okuma seti Kırım Tatarı asıllı Zuleyha Kadri-zade tarafından Kırım Türkçesine tercüme ederek Latin alfabesiyle basımı gerçekleştirildi. Latin alfabesiyle yayınlanan set, Kırım ve Ukrayna’daki çocuklar ile birlikte Kırım Tatar diaspora temsilcileri tarafından da okunuyor.

Üç kitaptan oluşan ve Ukraynalı yazar Kateryna Mikhalitsyna ve ressam Oksana Bula tarafından hazırlanan kitaplarda; çocuk yaşında insanın kendini ve etraftaki diğer insanları tanıması, kimlik arayışı, dünyadaki yerimiz ve köklerin arayışı, vatan ve aile bağları, doğa sevgisi ve gerçeklerin ancak kökleri öğrendikten sonra anlaşılacağı vurgulanıyor.

YTB tarafından hayata geçirilen “Gagauzca Çocuk Kitapları Serisi Projesi” ile de Moldova’nın Gagauz Özerk Yeri ve Ukrayna’daki Gagauz miniklerine hediye edilmek üzere; iki masal, bir şiirden oluşan bir çocuk okuma seti hazırlandı. Dokuz ressam tarafından Gagauz geleneklerine uygun resimlenen 3 kitabın eğitim-öğretim standartlarına uygun olmasına dair Gagauz Yeri Bilim Merkezinden de onay alındı. 2021’de tanıtımı yapılan bu eğitim setleri ilk olarak YTB tarafından Moldova Gagauz Yeri’nde bulunan kreş, okul ve kütüphanelere ulaştırıldı. Bunun yanında ise hazırlanan eğitim setleri, Ukrayna’nın Odesa bölgesinde bulunan ve Gagauz Türkçesinde eğitim veren okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki eğitim kurumlarına da gönderiliyor. Bölgede yaklaşık 32 bin civarında Gagauz Türkünün yaşadığı biliniyor.

Emine Erdoğan Kırım Tatarı miniklerle yakından ilgilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyareti kapsamında ülkede bulunan Emine Erdoğan, YTB Başkanı Abdullah Eren’in de katıldığı programda YTB’nin eğitim setlerinin ulaştırıldığı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Kırım Ailesi Okulunu ziyaret etti. Öğrencilerine ana dilde eğitim imkânı sağlayan bir hafta sonu okulu olan Kırım Ailesi Okulu’nda kitap setlerini miniklere hediye eden Emine Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi. Programda minikler davetlilere halk dansları gösterisi sundu.

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