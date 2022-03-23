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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Rusya-Ukrayna savaşı çok yönlü bir insani trajedidir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sadece sivilleri değil bölgedeki kültür hazinelerini de katleden çok yönlü bir insani trajedidir. Biz bu trajedinin her yönüyle bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kültür Sanat 23.03.2022, 20:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Rusya-Ukrayna savaşı çok yönlü bir insani trajedidir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sadece sivilleri değil bölgedeki kültür hazinelerini de katleden çok yönlü bir insani trajedidir. Biz bu trajedinin her yönüyle bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri” törenine katıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılım gösterdi. Kültür, sanat ve turizmin gelişmesine katkıda bulunan, söz konusu alanlarda eseri ve hizmeti bulunan ve sektöre doğrudan ve dolaylı olarak başarılı hizmet veren kişi, topluluk, kurum, kuruluş, tesis ve işletmeleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Özel Ödüllere 2021 yılında Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Türk Edebiyatı Vakfı ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı sahip oldu. Tören, ödül alan dernek ve vakıfların yaptığı çalışmaların anlatıldığı videonun izlenmesiyle başladı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye’nin kültür ve sanat konusunda attığı adımlara değindi.

“Ülkemizin kültür ve sanat politikalarına hakim olan tek tipçi ve dayatmacı zihniyete son vermiş durumdayız”

Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü eseri sahiplendiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Sanat ve sanatçılarımız arasında ayrım yapmadan güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası içindeyiz. Aynı şekilde ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü eseri sahipleniyoruz. Öte yandan attığımız adımlarla ülkemizin kültür ve sanat politikalarına hakim olan tek tipçi ve dayatmacı zihniyete son vermiş durumdayız. Kültür-sanat erbabımızın arzu ettikleri, ilgi duydukları tüm alanlarda hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan eser verebilmesinin önünü açtık. Hangi görüşe sahip olursa olsun hiçbir sanatçımızın, edebiyatçımızın, münevverimizin ötekileştirilmediği; inançlarından dolayı dışlanmadığı, düşüncesiyle kelimeleri arasına perde çekmek zorunda kalmadığı, kuşatıcı, özgürlükçü bir kültürel iklimi ülkemiz genelinde tesis etmeye çalıştık. Tüm bunların yanı sıra tiyatrodan operaya, müzikten klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede ülkemizin altyapı eksikliklerini giderdik. Devlet Tiyatrolarındaki sahne sayısı ise 23’den, 42 ilaveyle 82’ye yükseldi. Desteklenen özel tiyatro sayısı 59 iken, şu an 428’i bulmuştur. 2002 yılından bu yana 88 adet yurt içi, 79 adet yurt dışı kültür varlığı sergisi yaptık. Kültür sanatla tahkim edilmiş, eğitimle kalıcı hale getirilmiş bir kalkınma anlayışıyla bundan sonra da tüm imkanlarımızla sizleri ve tüm sanatçılarımızı, kültür erbabımızı desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Rusya-Ukrayna savaşı sadece sivilleri değil bölgedeki kültür hazinelerini de katletmektedir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kültür ve sanat alanının toplumda birlik ve beraberliğe dayanak oluşturması bakımından son derece kritik olduğunu belirterek, “Bizi biz yapan, diğer toplumlardan farklı kılan ve yaşadığımız bunca badireye rağmen ayakta tutan gücü çok iyi anlamalı, çok iyi kavramalıyız. Kültür ve sanat alanı toplumda birlik ve beraberliğe dayanak oluşturması bakımından son derece kritiktir. Ancak bir taraftan küresel boyutta yayılan tektipleşme eğilimi, bir taraftan yaşanan insani krizler hem kültürel değerleri hem de kültürel mirası tehdit etmektedir. Tarihin ilk medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bölgemizde yaşanan yıkımlar yürekleri dağlamaktadır. Suriye’de, Irak’ta yaşanan krizler masum insanları canından etmiş bunun yanında binlerce yıllık tarihi de yerle bir etmiştir. Somut ve somut olmayan nice kültürel miras bu süreçte yok edilmiştir. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sadece sivilleri değil bölgedeki kültür hazinelerini de katleden çok yönlü bir insani trajedidir. Biz bu trajedinin her yönüyle bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Bu krizin daha fazla insan, çevre ve kültür katline yol açmadan sonlanmasını istiyoruz. Giden canların da yıkılan değerlerin de geri dönüşü yoktur, çözüm konusunda gayretlerimizi sürdüreceğiz. Kültürel değerlerin fiziki olarak yok edilmesinin yanı sıra popüler kültürün etkisiyle aşınmaya uğradığı da bir gerçektir” cümlelerine yer verdi.

“İhtiyacımız olan, kendi değerlerimizle birlikte yenilikçi adımlar atabileceğimiz yapılardır”

Sahip oldukları kıymetleri uluslararası düzeyde anlatma ve büyük kitlelere tanıtma konusunda kat etmeleri gereken çok mesafe olduğunu açıklayan Oktay, şunları kaydetti:

“Aynılaşma, kadim medeniyet birikimimizin üzerini bir kül gibi örtmekte ve gözü gönlü kapalı bir taklitçilik furyası toplumu sarmaktadır. Oysa ihtiyacımız olan, kendi değerlerimizle birlikte yenilikçi adımlar atabileceğimiz yapılardır. Hece şiirini canlı tutarken divan şiirinden vazgeçemeyiz. Türkülerimizi muhafaza ederken Türk Sanat Müziği’ni arka planda bırakamayız. NFT’ler üzerinde tasarlanacak teknolojik eserleri konuşurken bakır, kilim, hat, tezhip gibi geleneksel sanatları unutamayız. Kültür ve sanat eserleri, her biri diğerini de besleyen, diğerini de ayakta tutan birer kıymettir. Dolayısıyla maddi ve manevi boyutta süren kültürel yıkımın önüne geçmek de bizlerin dertlendiği bir konu olmalıdır ki öyle yapıyoruz, dertliyiz. Diğer taraftan kültür alanında sadece yeni değerler yetiştirmek açısından değil, sahip olduğumuz kıymetleri uluslararası düzeyde anlatma ve büyük kitlelere tanıtma konusunda da kat etmemiz gereken çok mesafe var.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasının ardından 2021 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin sahiplerine ödüllerini takdim etti.

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