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Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını Cumhuriyetin 98. yılında gerçekleştirdi.

Kültür Sanat 30.10.2021, 09:37 30.10.2021, 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AKM önünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Ersoy, AKM binasını gezen Erdoğan'a bilgi verdi.

AKM'nin açılış kurdelesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve bazı katılımcılar kesti.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izliyor. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da töreni takip ediyor.

BAKAN ERSOY: AKM BİR BEDEN, ONA RUH KATACAK OLAN SANATÇILARIMIZ

Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti: "Sanatta milli ve yerli olmanın taşıdığı değeri daima vurguluyoruz. Sanatın evrenselliğine kendi özgünlüğümüzü eklemek en önemli hedeflerimizden biridir. Öz kültürümüz bunu hak edecek zenginliğine sahiptir. Bütün sanatçı ve zanaatkârlarımıza şükranlarımı sunuyor, cani gönülden alkışlıyorum. Tam da bu iradenin tezahürü olarak AKM'nin açılışına özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sinan operası hazırlanmıştır. Mimar Sinan'ın şahsında görkemli tarihimizin ustalarımızın elinden çıkan bu şöleni sabırsızlıkla bekliyorum.

Bugüne kadar ilmek ilmek işlediğiniz Türk kültür hayatına değer katacağınızdan şüphemiz yoktur. Son olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de açılışını hatırlatmak istiyorum.

17 gün boyunca binden fazla sanatçının katılımı ile 64 farklı noktada etkinlikler düzenleyeceğiz. Halkımızı bu kültür ve sanat şölenine özellikle davet ediyorum. Bu festivaller ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez düzenleyeceğiz. Turizmde marka şehir olmak istiyorsanız kültür ve sanatınızı desteklemek, uluslararası markalaşmış etkinlikleri sergilemek gerekiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız yeni AKM'nin temelinde iradedir. Bize destek oldunuz, önümüzü açtınız, size tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Herkese en kalbi şükranlarımla teşekkür ediyor, aramızda olmayan büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimiz daim, bayramımız kutlu, yeni Atatürk Kültür Merkezi'miz hayırlı olsun."

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