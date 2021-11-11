Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: “Azerbaycan’ın yanında olduk ve 30 yıldır süren bu kanlı işgali 44 gün gibi kısa bir sürede sona erdirdik“

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, “Biz şu anda uluslararası sistemin karşısında güçlü ve galip iken Azerbaycan ile Türkiye ortaklığıyla, bütün varlığımızla, teknolojimizle, güvenlik sistemimizle Azerbaycan’ın yanında olduk ve 30 yıldır süren bu kanlı işgali 44 gün gibi kısa bir sürede sona erdirdik” dedi.

Gazi Üniversitesi ve TÜRPAV iş birliğinde, Karabağ zaferinin birinci yıldönümü münasebetiyle, Zengezur Koridoru Bölgesel Etkileri ve Türk Dünyası konulu panel düzenlendi. Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda düzenlenen panele Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TÜRPAV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Şener, “Biz baştan beri şunu açık ve net olarak, bir devlet politikası olarak başından beri ortaya koyduk. Dedik ki Karabağ meselesi çözülmeden Türkiye ile Ermenistan arasında herhangi bir münasebet olamaz. Bu tartışmasız bir Türkiye politikası, dış politikasıydı” diye konuştu.

“Türkiye’nin başına çorap olarak hazırlanan mesele Kürtlerin statüsü meselesiydi”

Terörün Türkiye’de 0 noktasında geldiğini ifade eden Şener, “Türkiye’nin başına çorap olarak hazırlanan, tuzak olarak bırakılan mesele genç cumhuriyete, Kürtlerin statüsü meselesiydi. Herkes de biliyor ki pek çok istihbarat örgütü uluslararası sistem, ortada Kürt meselesi olarak lanse edilen ama çok açık bir terör meselesi bu meselenin tarafları haline geldiler. Biz de dağa çıkmış bu mesele burada bu mesele yüzünden millete isyan etmiş olan terör gruplarını, yıllardır mücadele ederek belli bir seviyeye getirdik. Şu anda da 0 noktasına geldi” dedi.

“Azerbaycan’ın yanında olduk ve 30 yıldır süren bu kanlı işgali 44 gün gibi kısa bir sürede sona erdirdik”

Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğuna vurgu yapan Şener, “Biz şu anda uluslararası sistemin karşısında güçlü ve galip iken Azerbaycan ile Türkiye ortaklığıyla, bütün varlığımızla, teknolojimizle, güvenlik sistemimizle Azerbaycan’ın yanında olduk ve 30 yıldır süren bu kanlı işgali 44 gün gibi kısa bir sürede sona erdirdik" ifadelerini kullandı.

Panel, katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.