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‘Cuma İş Çıkışı’nda Sezen Aksu şarkılarına Ceylan Ertem yorumu

İş Sanat’ın ücretsiz düzenlediği ‘Cuma İş Çıkışı’ açık hava konserlerinde Ceylan Ertem sahne aldı.

Kültür Sanat 11.06.2022, 12:14
‘Cuma İş Çıkışı’nda Sezen Aksu şarkılarına Ceylan Ertem yorumu

İş Sanat’ın ücretsiz düzenlediği ‘Cuma İş Çıkışı’ açık hava konserlerinde Ceylan Ertem sahne aldı.

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği ’Cuma İş Çıkışı’ açık hava konserlerinde ‘Sezen Aksu Tribute’ konseri ile Ceylan Ertem sahne aldı. Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan ve geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserinde Ceylan Ertem, Sezen Aksu’nun “Geçer”, “Kalbim Egede Kaldı”, “Vazgeçtim” gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

17 Haziran’da “Cuma İş Çıkışı”nda ise İzmir Kültürpark’ta 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas sahne alacak. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konser ile devam edecek.

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