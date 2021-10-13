‘Cuma İş Çıkışı’nda bu hafta Yeni Türkü sahnede

İş Sanat ‘Cuma İş Çıkışı’ konserleri devam ediyor. Etkinlikte 15 Ekim Cuma akşamı Yeni Türkü sahne alacak.

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde gerçekleştirdiği ‘Cuma İş Çıkışı’ konserlerinde 15 Ekim Cuma akşamı Yeni Türkü sahne alacak. Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan ’Cuma İş Çıkışı’ ücretsiz açık hava etkinlikleri saat 18.30’da başlıyor. Sanat yaşamında 44’üncü yılını kutlayan Yeni Türkü konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.

‘Cuma İş Çıkışı’ konserleri 22 Ekim’de "90’lar Kafası: Nihat Sırdar" ile devam edecek.