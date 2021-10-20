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‘Cuma İş Çıkışı’ konserlerinde Nihat Sırdar sahne alacak

’Cuma İş Çıkışı’ konserlerinde radyocu Nihat Sırdar 90’lar Kafası etkinliğiyle sahne alacak.

Kültür Sanat 20.10.2021, 11:42
‘Cuma İş Çıkışı’ konserlerinde Nihat Sırdar sahne alacak

’Cuma İş Çıkışı’ konserlerinde radyocu Nihat Sırdar 90’lar Kafası etkinliğiyle sahne alacak.

İş Sanat Cuma İş Çıkışı konserlerine radyocu Nihat Sırdar’ın sahne alacağı 90’lar Kafası etkinliğiyle bahar aylarına kadar ara veriyor. 90’ların sevilen parçalarının DJ setinden çalınacağı 90’lar Kafası: Nihat Sırdar 22 Ekim Cuma akşamı saat 18.30’da İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz gerçekleşecek.

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