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Cuma İş Çıkışı konserleri ’Hey! Douglas’ ile devam ediyor

İş Sanat Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 1 Ekim Cuma akşamı 18.30’da Hey! Douglas sahne alacak.

Kültür Sanat 30.09.2021, 16:18
Cuma İş Çıkışı konserleri ’Hey! Douglas’ ile devam ediyor

İş Sanat Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 1 Ekim Cuma akşamı 18.30’da Hey! Douglas sahne alacak.

İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde gerçekleşen “İş Sanat Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 1 Ekim Cuma akşamı 18.30’da elektronik müziğin sevilen isimlerinden Hey! Douglas sahne alacak. Cuma İş Çıkışı ücretsiz açık hava konserleri ekim sonuna kadar devam edecek. Cuma akşamları 18.00-21.00 arasında gerçekleşen, DJ Ekim Baykara’nın da yer aldığı etkinliklerde 8 Ekim’de Kolektif İstanbul, 15 Ekim’de Yeni Türkü yer alacak.

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