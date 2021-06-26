Çukurambar Kültür Sanat Merkezi açıldı

Ankara’nın kültür ve sanat hayatına yeni bir renk ve soluk getirecek Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ankara’da bulunan Safa Camii Külliyesi içerisinde yer alan Çukurambar Kültür Sanat Merkezi sanatseverlerin hizmetine açıldı. 250 kişilik seminer salonu, 7 sanat atölyesi, 300 eser sergileme kapasitesiyle sanatseverler ile buluşan merkezde, açılışa özel “Ebru, hat ve kat’ı Sanatı” sergisi düzenlendi.

Birçok sanatseverin katıldığı açılış töreni İstiklal Marşı, saygı duruşunda bulunulması ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Açılışta misafirlere özel müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Ardından Çukurambar Kültür Sanat Merkezi kurucusu, Kültür Bakanlığı Ebru Sanatçısı Hülya Uşan açılış konuşması gerçekleştirdi.

Kültür ve sanat merkezinin kapılarının herkese açık olduğunu belirten Uşan, “merkezimiz 1 sanat galerisi, 1 seminer salonu, 7 sanat atölyesinden oluşmaktadır. Usta çırak ilişkisi içerisinde devam ettireceğimiz derslerimizle tüm bireylerin bilgi ve yetkinliklerine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini arttırmak, sanatsal bilgilerini geliştirmek ve pandemi döneminde insanlar arasında oluşan mesafeyi kapatmayı amaçladık” dedi.

“Geleneksel Türk Sanatları Artık Ankara’da”

Ankara’da ‘Geleneksel Türk Sanatları’ temalı tek sanat merkezi olduklarının altını çizen Uşan sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde bu temada sınırlı sayıda sanat merkezi mevcut. Geleneksel Türk Sanatları’nı Ankara’mızda da yaşatmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Sanat merkezimizde; Ebru, tezhip, Kat’ı, çini, yağlı boyanın yanı sıra çocuk sanat atölyesi ile musiki atölyesi de yer almaktadır. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle amacımız Ankara’ya yeni bir renk ve soluk getirmek.”