Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi
Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur, dün akşamki bölümünde ölümü hala şüpheli olan Aleyna Çakır'a yer verdi. Sahnede, İnstagram üzerinden canlı yayın yapılan anlar canlandırıldı.
Müge Anlı'nın ekranlara taşıdığı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü olayı Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin son bölümündeki Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun sahnesi sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.
Dizide yer alan sahnede, Çakır'ın, şüpheli Ümit Can Uygun tarafından darp edildiği ve Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı anlar canlandırıldı.
NE OLMUŞTU?
3 Haziran Çarşamba sabahı Aleyna Çakır adıyla bilinen, 21 yaşındaki Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ümit Can Uygun, polisi arayarak Esen'i evinde ölü bulduğunu söyledi.
Polis, ihbar sonrası gittiği evde Esen'in cesedini buldu. Esen'in boynunda bornoz kuşağı olduğu, yüzüstü yatar halde bulunduğu, elleri ve bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer alıyordu.
Polis, kayıtlara 'intihar' olarak geçen olayın ardından 22 yaşındaki Ümit Can Uygun'un ifadesini alarak serbest bıraktı.
Olayın ardından Ümit Can Uygun'un, gerçek adı Sema Esen olan Aleyna'ya yaklaşık bir buçuk ay önce şiddet uyguladığı ve ardından Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı bilgisi, canlı yayının görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı.
Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi.
Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da polise verdiği ifadeye göre, Çakır koruma da talep etmişti.
Bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak, "17 Nisan'da Esen'in darp edilmesiyle 3 Haziran'da ölümü arasında bağlantı bulunmadığını" belirtti.
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