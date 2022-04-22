Çubuk ADEM üyeleri iftar sofrasında buluştu

Çubuk Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) çeşitli kurslardan eğitim alan dezavantajlı kadınlar ve çocukları düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından projelendirilen ve desteklenen Çubuk Kaymakamlığı tarafından yürütülen Aile Destek Merkezi’den meslek edindirme kursları alan dezavantajlı kadınlar ve çocukları iftar sofrasında buluştu.

Tebessüm Düğün Salonu sahibi hayırsever bir iş insanı Muharrem Danaahmetoğlu tarafından organize edilen programa Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, Hüseyin Yiğiner, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Işıl Korkmaz, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılıer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tarlacı, Vakıf Müdürü Alaattin Almış, daire amirleri ve kursiyerler ile çocukları katıldı.

İftar programı Büyük Cami imamlarından Uğur Arslan tarafından okunan Kuranı Kerim ve İbrahim Güler tarafından yapılan dua ile başladı.

İftarın ardından konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, Aile Destek Merkezlerinin bakanlıklarının en önemli kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Özellikle de Çubuk ADEM’in yürüttüğü çalışmalar ile göz doldurduğunu vurgulayan Tarlacı, “Siz kursiyerlerimizin canla başla çalıştığını görmekteyiz. Bu kurumumuzda aldığınız eğitimlerle ayaklarınızın üstünde durduğunuz öğrendik. Sizlerle iftihar ettiğimizi özellikle söylemek istiyorum. Çünkü sizler hem kendi ailenize hem de Çubuk’un ekonomisine katkı veriyorsunuz. İnşallah bakanlık olarak sizlere olan desteğimiz artarak devam edecektir” ifadesini kullandı.

ADEM’in ilçelerinin kurumları arasında gözbebeği olduğunu söyleyen Çubuk Kaymakamı Adem Keleş’de, “Burada 500’ü aşkın kadınımıza hem mesleki eğitim hem psikolojik destek hem sosyal yardımlar hem de dini eğitimler veriyoruz. Burası kadınlarımızı adeta hayata bağlıyor” diye konuştu.

Kursiyerler adına konulan Filiz Kaynamazoğlu ise, ADEM’in hem çalışanlarının verdiği destek hem de kursta verilen eğitimlerle bir çok kişinin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Kendisi gibi birçok kadının ADEM sayesinde hayata sımsıkı bağlandığını anlatan Kaynamazoğlu, ’’Burası beni ve arkadaşlarımızı hayata bağlarken, kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi bize öğretti. Burası olmasaydı birçok arkadaşımız belki bugün hayatta olamazdı. Hayata küsmüş olan bizleri burası hayata yeniden tutunmamızı öğretti.’’ diye konuştu.

Yapılan iftarın ve sohbetlerin ardından Kaymakam Keleş, Tarlacı ve beraberindekiler ADEM’e giderek yürütülen çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.