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CSO Ada Ankara’da Cumhuriyet Bayramı özel konseri
TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve Soprano Hülya Kazan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CSO Ada Ankara’da sahne aldı.
Kültür Sanat 29.10.2022, 23:12
TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve Soprano Hülya Kazan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CSO Ada Ankara’da sahne aldı.
CSO Ada Ankara Ana Salonu’nda düzenlenen konserde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu Soprano Hülya Kazan sahne aldı. Orkestrayı Şef Cemi’i Can Deliorman yönetti. Konserde sanatseverler müzik dolu bir gece yaşadı.