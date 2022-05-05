Critical ve Da Poet, Red Bull 64 Bars Serisi’nin yeni konukları oldu

Red Bull 64 Bars’ın Critical ve Da Poet’in konuk olduğu yeni bölümü Türkçe rap severlerle buluşuyor.

İtalya’dan Japonya’ya Avustralya’dan ABD’ye kadar pek çok ülkede önemli isimlerin yeteneklerini sergilediği Red Bull 64 Bars; Türkiye serüvenine Türkçe rap dünyasının iddialı isimleriyle birlikte devam ediyor. Rap müzik ekseninde 64 satırlı şarkıların üretildiği ve Türkçe rap alanında yeni bir meydan okuma niteliği taşıdığı belirtilen serinin yeni bölümünde Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden Critical, prodüktör kimliği ile önemli işlere imza atan Da Poet ile stüdyoya giriyor. Critical’ın sıfırdan ortaya çıkardığı yeni 64 satırlık parça, 4 Mayıs tarihinde Red Bull TV’de ve HipHoplife video paylaşım platformu hesabında dinleyicinin beğenisine sunuluyor. Serinin tüm bölümlerine markanın web adresinden ulaşılabileceği belirtildi.