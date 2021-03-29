Covid-19’un simgesi maskeler sanatçıların tablolarında yer aldı

Sivas’ta 32 sanatseverin bir araya gelerek oluşturduğu “Sanatın 2020 Penceresi” isimli sergi vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergide, maskelerden oluşan tablolar görünümleriyle dikkat çekti.

Sivas’ta Caner Kemahlıoğlu’nun yöneticiliğinde 32 sanatseverin bir araya gelerek oluşturduğu “Sanatın 2020 Penceresi” sergisi kent merkezinde bulunan Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergide 2020 yılında yaşanan felaketleri konu alan 45 eser sergilendi. Eserler arasında en dikkat çeken çalışmalar maskeleri konu alan tablolar oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi 4 Nisan Pazar gününe kadar açık olacak.

Ressam Caner Kemahlıoğlu, 32 sanatçının eserlerinin sergilendiğini belirterek “2020 yılını içeren felaketler konulu bir sanat sergisi düzenledik, sanatçı arkadaşlarımla birlikte. 32 sanatçıdan oluşan herkesin kendi özgün teknikleriyle birlikte sergi sahasına taşıdığımız kütüphaneler haftasında farkındalık oluşturarak güzle bir proje çıkardık” dedi.

Salgının yansıması bu tabloda

Görsel Sanatlar öğretmeni Kadriye Epik, sergide maskeleri konu edildiği çalışmaların dikkat çektiğini belirterek “Samet Zileli tarafından yapılan bir çalışma karşımıza çıkıyor. Görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapmakta. Şehir dışından 16 eser yollayan sanatçılarımızdan birisi. Çalışmada 14 tane çalışmanın var olduğunu görüyoruz. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgının dünya genelindeki yansımasını 14 tane maskeyle ifade ettiğini görebilmekteyiz. Bütün eserler üzerinde iyi bir inceleme olduğunu görüyoruz” dedi.