Çorum’da düzenlenen motosiklet festivali renkli görüntülere sahne oldu

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve ÇESOB öncülüğünde Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen ve bu yıl 2. düzenlenen Hitit Motosiklet Festivali, adeta nefesleri kesti. 52 ilden 96 kulübün katılığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Fuar Alanı’nda yüzlerce motor tutkununun bir araya geldiği festival öncesi ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun’un da eşlik ettiği şehir turu atıldı. Daha sonra festivalin düzenleneceği Atahan Atlı Spor Kulübü tesislerine geçen motor tutkunları burada gerçekleştirilen yarışma, motor show, konser ve havai fişek gösterileriyle unutulmaz bir gün yaşadı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, bu yıl düzenledikleri festivale Türkiye’nin değişik 52 şehrinden 96 kulübün katıldığını söyledi. Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve motosikletçi esnafına da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve ÇESOB Başkanı Recep Gür ise yaptıkları konuşmalarda motor tutkunlarını dünyanın merkezi Çorum’da konuk etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Konuşmaların ardından ip çekme, yumurta taşıma ve ağır ilerleme yarışması düzenlendi. Kıran kırana geçen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini ise protokol mensupları takdim etti.

Geceyi de kamp kurarak Atahan Atlı Spor Kulübü tesislerinde geçiren motor tutkunları gerçekleştirdikleri motor showları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Rock konseri ve havai fişek gösterileriyle coşkunun tavan yaptığı festival sonunda motor tutkunları bir sonraki seneye buluşmak üzere memleketlerine mutlu bir şekilde döndüler.

Festivalin açılış programına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetici ve personelleri ile çok sayıda davetli katıldı.