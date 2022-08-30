Çömlekçiliği gelecek kuşaklara aktarıyor

Konya’da 43 yıldır baba mesleği olan çömlekçiliği yapan Mehmet Gürpınar, sanatını gelecek nesillere aktarmak için atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor, bu sanatı icra etmek isteyenlere ders veriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında olan çömlekçiliği günümüzde yapan ustaların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Çömlek yapımının çok meşakkatli oluşu ve uzun uğraşlar sonucu toprağın kaplara dönüştürülmesinden pek çok kişi bu meslekle artık ilgilenmiyor. Çömlek yapımı için hazırlanan toprak bezeler haline getirildikten sonra İşlek adı verilen çömlek tezgahına alınıyor. Tezgahta çömlek ustası elleriyle toprağa yapılmak kabın şeklini veriyor. Yapılan toprak kaplar ilk olarak güneşte daha sonra gölgede kurutuluyor, son olarak da özel fırınlarda pişiriliyor. Toprak bazen su taşımak için testi, bazen yemek pişirmek için güveç bazen de evleri süslemek için süs eşyası oluyor.

“İki kursiyerim burada kendisi atölye açtı”

Çömlekçiliğe Konya’nın Doğanhisar ilçesinde başlayan, kültürel miras temsilcisi, devlet sanatçısı Mehmet Gürpınar (52), tezgahın başına ilk defa 9 yaşında oturduğunu ve 43 yıldır mesleğine devam ettiği söyledi. Gürpınar, “Mesleğe Doğanhisar’da başladım. Benim babamın mesleği. Okuyarak gelmedim, çekirdekten yetiştim. Önceden çömlek yaparken çamuru elle yoğururduk, ayaklarımızla teperdik. Makineler elle çalışırdı ama şimdi teknoloji ilerledikçe elektroniğe döndük. Çamurları hazır almaya başladık. 43 yıldır da bu mesleğe devam ediyorum. Ecdat Parkına atölyemi 4 yıl öne açtım. 4 yıldır burada faaliyet gösteriyorum. Çok sayıda kursiyerim var. Kursiyerler genelde kadın, çünkü kadınlar bu işe daha özgüvenle sarılıyorlar. İki kursiyerim de burada kendisi atölye açtı. Onlar şu an devam ediyor. Burada da gelen vatandaşlara öğretmeye çalışıyorum. Aynı zamanda kültürel miras temsilcisiyim, devlet sanatçısıyım. Bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Çömlek toprağının öneminden bahseden Gürpınar, “Toprağı önceleri Doğanhisar’dan alıyordum. Kendi memleketimin toprağını kullanıyordum. Neden kendi memleketimin toprağı? Doğanhisar’da kırmızı toprak biz de çok meşhur, suyu çok soğuk tutuyor. Testilerinde halen daha onu kullanıyorum. Diğer ürünlerim toprağını da Avanos’tan getirttiriyorum. Hazır toprak alıyorum. Böyle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.