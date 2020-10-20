Çok Uzak Fazla Yakın Filmi Nerede Çekildi? Oyuncuları Kimler? Konusu nedir?

Çok Uzak Fazla Yakın Konusu Nedir?

Çok Uzak Fazla Yakın filminin konusu; iki üniversite öğrencisinin aşk hikayesi. Üniversitede tesadüflerle tanışan Aslı ile Cem, tutkulu bir aşka yelken açarlar. Aslı sinema bölümü, Cem resim bölümü okumaktadır. Cem’in hayali yurtdışına gitmek ve orada yaşamaktır. Cem, üniversitenin heykel atölyesinde gizlice yaptığı ve sattığı heykeller yüzünden okuldan kovulur. Üniversiteye Eskişehir’de devam eder. Aslı, üniversiteyi bitirince Cem’ in yanına, Eskişehir’e taşınır. Fakat Cem, Aslı’yı hocası ile aldatınca Aslı evi terk eder ve İstanbul ‘ a gider. Aslı’ nın ardından İstanbul’ a giden Cem, Aslı ‘yı bulur ve kendini affettirir. Bir resim sergisi açar ama sergisi bir grup tarafından basılır ve resimleri talan edilir. Aslı bir gün eve geldiğinde Cem’in kendisini terk ettiğini görür. Cem hayallerinin peşinden koşmuştur.

Yıllar sonra Aslı, basından Cem’in sergi açmak için İstanbul’a geleceğini öğrenir. Cem’in sergisine gider. Cem Aslı’ya sergisinin biteceğini, Berlin’e döneceğini söyler. Onun da kendisi ile gelmesini ister. Ama Aslı bunu kabul etmez ve hayatına kaldığı yerden Cem’ siz devam eder.

Başrol Oyuncuları Kimlerdir?

Çok Uzak Fazla Yakın başrol oyuncuları Burcu Biricik, Özgün Çoban.