Çocukların ruhunu yansıtan rengarenk tasarımlar

Giyim markası DeFacto, çocukların enerjisini ve dinamizmini tasarımlarla buluşturuyor. Markanın Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu’nda Grafiti baskılı parçalar yer alıyor.

DeFacto, Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu ile sunduğu cıvıl cıvıl ve kullanışlı ürünlerle dikkat çekiyor. Koleksiyonda yer alan Grafiti ve pop-art baskılı tasarımlar, alternatif sanatın ışıltılı dünyasını renkli ve hareketli modellerle bir araya getiriyor. Her daim şık ve rahat olmayı seven minikler için hazırlanan tasarımlarda sezon trendleri oversize ve grafiti birlikte kullanılarak, göz alıcı seçenekler oluşturuluyor. Denim pantolon ve taytlarla kombinlenen sweatshirt ve tunik modellerinin öne çıktığı koleksiyon, çocukların enerjik dünyasına tarz katıyor.

Stil sahibi çocuklar için özel olarak tasarlanan Grafiti Koleksiyonu, markanın mağazalarının yanı sıra internet adresinde ve mobil uygulamasında satışa sunuluyor.